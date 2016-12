Endspurt: Welche Schulen werden Energiesparmeister 2017? / Beste Klimaschutzprojekte gewinnen Preise im Gesamtwert von 50.000 / Neue Auflage der kostenlosen Broschüre "Klimaschutz im Klassenzimmer"

(ots) - Pünktlich zu den Weihnachtsferien geht der

Energiesparmeister-Wettbewerb für Schulen in den Endspurt: Noch bis

15. Januar 2017 können sich Lehrer und Schüler mit ihren

Klimaschutzprojekten auf www.energiesparmeister.de bewerben. Der von

der gemeinnützigen co2online GmbH organisierte Wettbewerb zeichnet

unter der Schirmherrschaft von Bundesumweltministerin Barbara

Hendricks jedes Jahr besonderes Engagement für den Klimaschutz an

Schulen aus. Das überzeugendste Projekt aus jedem Bundesland gewinnt.

Auf die sechzehn Sieger warten Preise im Gesamtwert von 50.000 Euro.



Preisgeld, Patenschaft und Berlin-Reise für alle Bundesland-Sieger



Egal ob aktuelles, geplantes oder abgeschlossenes Projekt - die

Fachjury des Energiesparmeister-Wettbewerbs berücksichtigt Beiträge

von allen Schultypen bundesweit. Das beste Projekt aus jedem

Bundesland erhält 2.500 Euro Preisgeld, eine Patenschaft mit einem

Unternehmen aus der Region und die Chance auf den mit weiteren 2.500

Euro dotierten Bundessieg. Der Gesamtsieger wird im Februar 2017 per

Internet-Abstimmung ermittelt. Für alle Gewinner geht es außerdem im

März 2017 nach Berlin - zur Preisverleihung im

Bundesumweltministerium.



Aktualisierter Leitfaden hilft Schulen beim Starten neuer Projekte



Schulen, die ein Klimaschutz- oder Energiesparprojekt starten

möchten, müssen mit den guten Vorsätzen nicht bis zum neuen Jahr

warten. Die neu aufgelegte Broschüre "Klimaschutz im Klassenzimmer"

hilft Nachwuchs-Klimaschützern und engagierten Lehrern beim Planen

und Umsetzen neuer Projekte. Ob Mobilität, Ernährung oder

Energieeffizienz - Erfahrungsberichte von bereits prämierten

Energiesparmeistern zeigen eindrücklich, wie unterschiedlich und

kreativ Klimaschutz an der Schule aussehen kann. Die Broschüre gibt

es zum Download auf www.energiesparmeister.de.





Paten und Unterstützer des Energiesparmeister-Wettbewerbs



Die diesjährigen Paten des Wettbewerbs sind: atmosfair gGmbH, eins

energie in sachsen GmbH & Co. KG, ENGIE Deutschland, Klimaschutz- und

Energieagentur Niedersachsen GmbH, KSB AG, Landesenergieagentur

Sachsen-Anhalt GmbH (LENA), Mittelbrandenburgische Sparkasse,

Schleswig-Holstein Energieeffizienz Zentrum e. V.,

Sparkassen-Finanzgruppe Baden-Württemberg und Sparkassen-Finanzgruppe

Hessen-Thüringen. Zusätzlich unterstützt den Wettbewerb die ENSO

Energie Sachsen Ost AG und die A&O HOTELS and HOSTELS Holding AG.



Als reichweitenstarke Medienpartner bringen sich der auf

pädagogisch-didaktische Fachzeitschriften spezialisierte

Friedrich-Verlag, das Schul- und Kitaportal Oldenbourg-Klick, das

Nachhaltigkeitsportal Utopia.de, das Naturkostmagazin Schrot & Korn

sowie das bundesweite Schülermagazin YAEZ ein. Von Deutschlandradio

Kultur wird der Wettbewerb mit der Berichterstattung in der Sendung

"Kakadu" unterstützt.



Über den Wettbewerb und die co2online gemeinnützige GmbH



Die gemeinnützige co2online GmbH (http://www.co2online.de) setzt

sich für die Senkung des klimaschädlichen CO2-Ausstoßes ein. Seit

2003 helfen die Energie- und Kommunikationsexperten privaten

Haushalten, ihren Strom- und Heizenergieverbrauch zu reduzieren. Mit

onlinebasierten Informationskampagnen, interaktiven EnergiesparChecks

und Praxistests motiviert co2online Verbraucher, mit aktivem

Klimaschutz Geld zu sparen. Die Handlungsimpulse, die die Aktionen

auslösen, tragen nachweislich zur CO2-Minderung bei. Unterstützt wird

co2online dabei von der Europäischen Kommission, dem

Bundesumweltministerium sowie einem Netzwerk mit Partnern aus Medien,

Wissenschaft und Wirtschaft.



co2online führt zum neunten Mal in Folge den

Energiesparmeister-Wettbewerb (http://www.energiesparmeister.de)

durch und vergibt jedes Jahr Preise in Höhe von 50.000 Euro an

engagierte Schüler und Lehrer. Der Energiesparmeister-Wettbewerb wird

im Rahmen der Klimaschutzkampagne vom Bundesministerium für Umwelt,

Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit gefördert.

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks ist Schirmherrin des

Wettbewerbs.







