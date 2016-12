PelopsCar etabliert bundesweites Netzwerk

(firmenpresse) - Das Start-up PelopsCar gibt kräftig Gas. Bereits im ersten Jahr nach der Gründung konnte das Karlsruher Unternehmen ein weitreichendes Netzwerk von Kfz-Experten aufbauen. Mittlerweile kann PelopsCar auf über 250 Kfz-Sachverständige, Kfz-Meister oder Kfz-Mechaniker zurückgreifen und somit Kundenaufträge deutschlandweit meist innerhalb von nur 24 Stunden erfüllen.



PelopsCar bietet einen in der Automobil-Branche einzigartigen Service an: Das Unternehmen berät die Käufer, nicht die Verkäufer. Gebrauchtwagenkäufer können einen Gebrauchten vor Ort mit einem Experten von PelopsCar Probe fahren und bekommen im Fall eines Kaufes Gewährleistung und sogar eine 12-monatige Garantie. Dr. Uwe Schwellbach, Geschäftsführer und Gründer von PelopsCar: "Wir wollen den Käufern dienen, die sich wenig mit Autos und Gebrauchtwagen auskennen. Der Markt ist voller Fallstricke und unseriöser Anbieter. Schätzungen besagen, dass rund ein Drittel aller Tachostände gefälscht sind. Unfallschäden werden oft verschwiegen. Ein Laie kann dies aber leider nicht oder nur ansatzweise beurteilen."



Der Aufbau eines bundesweiten Netzwerkes an Kfz-Experten ist für den Erfolg von PelopsCar strategisch besonders wichtig. "Gute und günstige Gebrauchte sind oft rasch verkauft. Deshalb müssen wir schnell am Auto sein und dem Kunden so rasch wie möglich die relevanten Informationen und Bilder zukommen zu lassen. Nur dann sind wir für unsere Kunden ein wertvoller Dienstleister", erklärt Dr. Schwellbach.



PelopsCar stellt zudem sicher, dass die Kfz-Experten eine konstant hohe Qualität liefern. Hierzu wird auch die Meinung der Kunden nach einer Kaufbegleitung eingeholt und systematisch ausgewertet. "Wir geben unseren Kunden nur Kfz-Experten an die Hand, die auch wirklich als Anwalt des Kunden handeln", so Schwellbach.



PelopsCar ist vollkommen unabhängig und arbeitet mit Kfz-Experten zusammen, die den potenziellen Käufer vor Ort begleiten und einen umfangreichen Zustandsbericht erstellen, der auf einer ausgefeilten Checkliste beruht. Hierbei kommen Standardkriterien zum Tragen, aber es werden auch modell- und baujahrspezifische Schwachstellen geprüft. Die Daten beruhen auf einer umfangreichen Datenbank und werden durch die Kfz-Experten per App via Smartphone oder Tablet abgerufen. Der Kunde kann sich nach der Probefahrt entscheiden, ob er das Fahrzeug erwerben will und wenn ja, ob er eine Gewährleistung wie bei einem Händler (plus 12-monatige Garantie) wünscht oder nicht.





Die Beauftragung von PelopsCar erfolgt entweder telefonisch oder direkt über die Homepage des Unternehmens (www.pelopscar.de). Den Service von PelopsCar haben bis jetzt mehr als 500 Kunden genutzt und jeden Monat werden es mehr.









PelopsCar wurde Anfgang 2016 gegründet. Das Unternehmen bietet Gebrauchtwagenkäufern einen einzigartigen Beratungsservice an: Gebrauchtwagenkäufer können einen Gebrauchten vor Ort mit einem Experten Probe fahren und bekommen im Fall eines Kaufes wie beim Händler Gewährleistung und sogar eine 12-monatige Garantie. So wird der Gebrauchtwagenkauf einfach, günstig, sicher und problemlos. PelopsCar steht im Dienst der Käufer und gibt diesen maximale Sicherheit beim Gebrauchtwagenkauf.



