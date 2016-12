NOVUM Hotel Group und MERKUR Development Holding realisieren zwei Hotel-Projekte in Stuttgart

(firmenpresse) - - NOVUM Style Hotel und NOVUM LikeApart Hotel im Stadtteil Fasanenhof geplant

- MERKUR Development Holding, Rüsselsheim, übernimmt Projektentwicklung

- Neubau mit 254 Zimmern

- Eröffnung im Jahr 2019

Hamburg/Stuttgart, 6. Dezember 2016 - In Business-Bestlage nahe dem prosperierenden Stuttgarter Flughafen plant die NOVUM Hotel Group zwei Neubauten. Gemeinsam mit der MERKUR Development Holding als Projektentwickler entstehen im Stadtteil Fasanenhof hier zwei Häuser mit insgesamt 254 Zimmern. Die Eröffnung ist für das Jahr 2019 geplant.

"Erstmals können wir eine Doppelentwicklung unserer Marken NOVUM Style Hotels und NOVUM LikeApart Hotels mit einem kompetenten Partner umsetzen", freut sich David Etmenan, geschäftsführender Gesellschafter der NOVUM Group, über die Zusammenarbeit mit MERKUR. Das trendige Boutique-Hotel Novum Style Hotel Fasanenhof wird 144 Zimmer mit neuesten technischen Innovationen bieten, das benachbarte Serviced Apartment Haus Novum LikeApart Hotel Fasanenhof 110 vollausgestattete moderne Zimmer mit hochwertigem Designer-Interieur.

Die Kombination aus Businesshotel und Serviced Apartments für Langzeitaufenthalte gilt als wegweisend. So stehen Geschäftsreisenden die jeweils passenden Unterkünfte bereit. Im stark wachsenden Marktsegment der Serviced Apartments expandiert die NOVUM Hotel Group mit der Eigenmarke NOVUM LikeApart Hotels in ganz Deutschland.

Die Lage im südlichen Stuttgarter Stadtteil Fasanenhof ist dabei durch ihre Nähe zur Messe Stuttgart und dem Flughafen ideal. Die Erreichbarkeit der beiden NOVUM Häuser per S-Bahn und per Auto (über die nahe Autobahn A8) ist herausragend. Nur wenige Kilometer entfernt liegt auch das beliebte Stage Apollo Theater, in dem internationale Musical-Produktionen aufgeführt werden.

Die Landeshauptstadt von Baden-Württemberg gilt als wirtschaftliche Wachstumsregion. Zahlreiche namhafte Unternehmen bauen hier ihre Standorte aus. Der daraus resultierenden zusätzlichen Nachfrage nach Hotelbetten trägt die NOVUM Hotel Group mit ihren jetzt beschlossenen Projektentwicklungen Rechnung.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.merkur-development.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über MERKUR Development Holding

Die MERKUR Development Holding GmbH, Rüsselsheim, erwirbt, entwickelt und betreut Objekte in den Bereichen Gewerbe, Wohnen, Hotel und Sozialimmobilien in Deutschland. MERKUR Development Holding ist 2010 aus der MERKUR Vermögensverwaltung durch Umfirmierung und Verschmelzung mit der Schwestergesellschaft Merkur Development hervorgegangen und führt unter dieser Firmierung die Geschäftsaktivitäten der1936 am Sitz der Gesellschaft in der Darmstädter Str. 59 in Rüsselsheim gegründeten Gesellschaft weiter. www.merkur-development.de



Über NOVUM Hotel Group

Mit derzeit 110 Hotels und mehr als 11.400 Zimmern an über 30 Standorten in Europa zählt die familiengeführte Novum Hotel Group zu den größten Hotelketten in Deutschland. 1988 gegründet und seit 2004 stetig auf Wachstumskurs, präsentiert sich die Novum Hotel Group unter der Leitung von David Etmenan außerordentlich dynamisch. Das Hotelportfolio umfasst Drei- und Vier- Sterne Häuser in stets zentraler Lage, welche unter den Marken Novum Hotels, Novum Select Hotels, Novum Style Hotels und Novum LikeApart Hotels betrieben werden. Zudem fungiert die NOVUM Hotel Group als Franchisenehmer der InterContinental Hotels Group und Accor.

www.novumgroup.de

Dies ist eine Pressemitteilung von

Merkur Development Holding GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Targa Communications GmbH

Arne Degener

Unter den Linden 21

10117 Berlin

ad(at)targacommunications.de

030 577014243

www.targacommunications.de



Datum: 06.12.2016 - 10:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1432917

Anzahl Zeichen: 2249

Kontakt-Informationen:

Firma: Merkur Development Holding GmbH

Ansprechpartner: Marcus Hientzsch

Stadt: Rüsselsheim am Main

Telefon: o6142 850 90





Diese Pressemitteilung wurde bisher 29 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung