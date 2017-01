Grundlagen der Akustik, Virtuelle Akustik, Lärmminderung, Fahrzeugakustik, Psychoakustik, Produkt Sound Design und Messtechnik

HDT - AKUSTIK - Seminare in Dresden, Ilmenau, Essen und Berlin





(firmenpresse) - Im Seminar „Grundlagen der Technischen Akustik – Luftschall" am 21.-22.02.2017 im HDT-Berlin erläutert Dr.-Ing. Judith Galuba in der Weiterbildung Themen wie Wahrnehmungspsychologie, Schallpegel, Frequenzen, Schallausbreitung und Schallimmission den Teilnehmern. Während im Seminar „Angewandte virtuelle Akustik“ 23.-24.11.2017 in Ilmenau Frau Dr.-Ing. Sandra Brix folgende Themen erläutern wird: Grundlagen der virtuellen Akustik, Schallaufnahme, Schallreproduktionsverfahren, raumakustische Simulationsverfahren und räumliches Hören. Eingeladen sind alle Ingenieure, Techniker und Vertreter aus der Industrie.

Im Seminar „Psychoakustik und Produkt Sound Design“ am 09.-10.02.2017 erläutert Dr.-Ing. Ercan Altinsoy Grundlegendes zur Psychoakustik und Produkt Sound Design sowie deren Anwendungen. Die Weiterbildung findet im Haus der Technik in Berlin statt.

An der Technischen Universität Dresden frischen Interessenten am 11.-12.05.2017 ihr Wissen hinsichtlich neuer Entwicklungen in der „Innovativen Fahrzeugakustik“ auf. Das Seminar wendet sich an Ingenieure, Techniker, anwendungsorientierte Wissenschaftler, Marketingexperten und Naturwissenschaftler, die sich in Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, Produktion oder Vertrieb mit Fahrzeugakustik-Fragestellungen auseinandersetzen.

Ein wichtiger Bestandteil der industriellen Akustik sind die Schall- und Schwingungsmessungen. Um das Verständnis der Schallabstrahlung von Produkten zu gewinnen, ist eine Analyse der Schall- und Schwingungsmessungen notwendig. Solche Messungen werden u.a. an Fahrzeugen PKWs, LKWs, Schiffen, Flugzeugen, Schienenfahrzeugen, Maschinen, Windkraftanlagen und Gebäuden durchgeführt. In unserem Seminar: „Akustische Messtechnik" am 18. Mai 2017 an der Technischen Universität Dresden werden die notwendigen Grundlagen für die Schall- und Schwingungsmessungen erläutert und wichtigste Normen kurz eingeführt.

Das Seminar „AKUSTIK: Isolation von Körperschall und Lärm “ am 27.-28.04.2017 in Essen erklärt das praktische Vorgehen bei der Konstruktion lärmarmer Maschinen und Anlagen. Das Seminar vermittelt nach einer Einführung in die Grundlagen der Maschinenakustik und ihre Messtechnik eine methodische Vorgehensweise zur Erkennung von Schallquellen, Schallübertragungswegen und Schallabstrahlungsflächen.







Information

Nähere Informationen zu der Weiterbildung finden Interessierte hinter den Links und beim Haus der Technik e.V. unter Tel. 030/39493411 (Frau Dipl.-Ing.-Päd. Heike Cramer-Jekosch), Fax 030/39493437 oder unter Suchbegriff: Akustik oder unter:



http://www.hdt-essen.de/akustik-schwingungen







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.hdt-essen.de/akustik-schwingungen



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das Haus der Technik (HDT) versteht sich als Plattform für Wissenstransfer und Weiterbildung auf höchstem Niveau. Mit weit über 80 Jahren Erfahrung als unabhängiges Weiterbildungsinstitut für Fach- und Führungskräfte, stellt es sich als eine der führenden deutschlandweiten Plattformen für innovationsbegleitenden Wissens- und Know-how Transfer in Form von fachspezifischen Seminaren, Symposien und Inhouse Workshops dar.

Der Grundgedanke seiner Gründerväter ist dabei in seiner modernen Variante immer noch präsent: Unternehmen im Wettbewerb durch Dienstleistung rund um den wissensbasierten Arbeitsplatz zu unterstützen.

Das HDT verbindet Wissenschaft und Forschung mit der Wirtschaft. Als Kooperationspartner der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen sowie der Universitäten Bonn, Braunschweig, Duisburg-Essen und Münster, pflegt das HDT engen Kontakt zu Unternehmen und Forschungseinrichtungen und präsentiert sich somit als Forum für Austausch von Wissen und Erfahrung.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Haus der Technik e.V. / Niederlassung Berlin

Leseranfragen:

Haus der Technik e.V. / Niederlassung Berlin

Karl - Liebknecht - Str. 29

10178 Berlin, Mitte



Niederlassungsleiterin

Dipl.-Ing.-Päd. Heike Cramer-Jekosch

h.cramer-jekosch(at)hdt.de

Tel.: 030 39493411

Fax: 030 39493437





PresseKontakt / Agentur:

Haus der Technik e.V. / Niederlassung Berlin

Karl - Liebknecht - Str. 29

10178 Berlin, Mitte



Niederlassungsleiterin

Dipl.-Ing.-Päd. Heike Cramer-Jekosch

h.cramer-jekosch(at)hdt.de

Tel.: 030 39493411

Fax: 030 39493437





Datum: 17.01.2017 - 09:29

Sprache: Deutsch

News-ID 1433037

Anzahl Zeichen: 2756

Kontakt-Informationen:

Firma: Haus der Technik e.V. / Niederlassung Berlin

Ansprechpartner: Heike Cramer-Jekosch

Stadt: Berlin

Telefon: 030 3949341



Meldungsart: Produktankündigung

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 203 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung