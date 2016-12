Aktuelles Grundwissen zur CE-Kennzeichnung in der 3. Auflage

Grundwissen: Das kleine 1x1 der CE-Kennzeichnung

(firmenpresse) - Kissing, 06. Dezember 2016 - Maschinenbauer, Elektrotechniker und andere Produktentwickler in verantwortlichen Position sind regelmäßig mit den Themen Produktsicherheit und CE-Kennzeichnung konfrontiert. Oft ist dann eine schnelle Einarbeitung in diese komplexe Materie aus EU-Richtlinien, Normen und anderen Vorschriften gefordert. Denn in den meisten Ingenieursstudiengängen wird dieses Wissen nicht vermittelt und muss "on the job" erlernt werden. Eine bewährte Hilfe leistet hier das Fachbuch "Grundwissen CE-Kennzeichnung" des Fachverlags WEKA MEDIA.

Bestimmt ist das Fachbuch für Konstrukteure und alle anderen Mitarbeiter im Unternehmen, die in die CE-Kennzeichnung einbezogen werden müssen. Diese finden sich in den Bereichen Unternehmensleitung, Einkauf, Fertigung, Arbeitsschutz, Vertrieb und natürlich der Technischen Redaktion. Jörg Ertelt, Geschäftsführer der CE-Akademie, hilft fundiert und kurzweilig bei der Einarbeitung in die Grundlagen der CE-Thematik und stellt die wesentlichen Zusammenhänge dar. Er führt den Leser dabei einmal durch den kompletten CE-Prozess: von der Richtlinien-Recherche über die Risikobeurteilung bis zur rechtskonformen Dokumentation. Mit anschaulichen Beispielen und wertvollen Tipps zeigt er, wie CE-Verantwortliche diesen Prozess in den Griff bekommen.

Fakten ohne komplizierte Erörterungen

Das Fachbuch "Grundwissen CE-Kennzeichnung" ist aktuell in der bereits 3. Auflage erschienen und fasst auf knapp 100 Seiten effizient und praxisnah das 1x1 der CE-Kennzeichnung zusammen.

Auf der beiliegenden CD-Rom findet sich darüber hinaus eine Demo-Version der interaktiven Software "WEKA Manager CE". Mit dieser kann der gesamte CE-Prozess Schritt für Schritt und lückenlos durchgeführt werden. So werden die Anforderungen aus der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Niederspanungsrichtlinie 2014/35/EU oder EMV-Richtlinie 2014/30/EU sicher erfüllt.

Jörg Ertelt: "Grundwissen CE-Kennzeichnung", 3. Auflage 2016

Fachbuch DIN A5 mit CD-ROM, 100 Seiten

Preis: 39,90 Euro zzgl. MwSt. und Versand

BestNr.: FB6989, ISBN: ISBN 978-3-8111-6989-0





