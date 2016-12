Süße Schokoladen-Geschenke zum Valentinstag

In dieser Pressemitteilung stellt CHOCOLISSIMO süße Geschenke aus Schokolade für den Valentinstag vor.

Valentinstags-Geschenke aus Schokolade von CHOCOLISSIMO

(firmenpresse) - Frankfurt am Main, 06.12.2016 – Heute ist Nikolaus, doch man sollte nicht vergessen: Langsam naht auch der Tag der Liebenden: Der Valentinstag! Damit Sie sich in knapp zwei Monaten nicht Hals über Kopf in den Shoppingtrubel begeben müssen, stellt Ihnen CHOCOLISSIMO hiermit einige exzellente Valentinstags-Geschenke aus Schokolade vor. So zerschmilzt nicht nur die Schokolade auf den Zungen der Beschenkten, ihre Herzen schmelzen ebenso.





L’Art Schokoladentafeln

Wahre Kunstwerke aus feinster Schokolade sind die ‚L‘Art Schokoladentafeln‘. Speziell zum Valentinstag haben die Chocolatiers von CHOCOLISSIMO drei artistische Tafeln geschaffen, die den Tag der Liebenden besonders süß machen. Jede Tafel ist ein Unikat, denn sie werden in Handarbeit hergestellt.

Die ‚L’Art – Amor‘ besteht aus einer Vollmilchschokoladentafel, auf der mit weißer und Zartbitterschokolade ein wunderschönes Herz gezeichnet ist. Abgerundet wird sie mit gerösteten Mandelstückchen.

Hauptsächlich aus Zartbitterschokolade besteht die ‚Schokoladentafel L’Art – Valentin‘. Diese wird mit getrockneten Himbeerstückchen sowie einem Herz aus weißer Schokolade und einer Spirale aus Vollmilchschokolade verziert.

Drei Herzen aus weißer Schokolade sowie getrocknete Johannisbeeren machen die ‚Schokoladentafel L’Art – Cupido‘ zum absoluten Hingucker. Mit diesen Zutaten, drapiert auf einer Vollmilchschokoladentafel, ist sie ein Fest für die Augen und den Gaumen.

https://www.chocolissimo.de/do/item/3330-DE02XX/Schokoladentafel-LArt---Amor

https://www.chocolissimo.de/do/item/3330-DEXXXX/Schokoladentafel-LArt---Valentin

https://www.chocolissimo.de/do/item/3330-DE01XX/Schokoladentafel-LArt---Cupido





Love Surprise

Was gibt es Schöneres am Valentinstag, als ein kleines Päckchen geschenkt zu bekommen? Richtig, drei Päckchen geschenkt zu bekommen! Vor allem, wenn diese randvoll mit handgefertigten und exzellenten Schokoladenprodukten gefüllt sind. Die drei kleinen Geschenke der ‚Love Surprise‘, die mit einem schönen Schleifchen zusammengebunden sind, enthalten vier Pralinen, handgerollte und mit Chili verfeinerte Schokoladentrüffel, zwei süße Pralinen in Herzform und zwei Zartbitterschokoladentafeln in Form von Herzen. Diese sind mit getrockneten Himbeeren bestückt. Ein feines Produktset für die Liebsten.



https://www.chocolissimo.de/do/item/1322-DEVAXX/Love-Surprise





ChocoGrande Ladies und Liebe

Für anspruchsvolle und nimmersatte Naschkatzen ist die ‚ChocoGrande‘ das perfekte Geschenk. Sie enthält eine vorzügliche Auswahl von 36 in Handarbeit gefertigten Pralinen aus bester Schokolade, verfeinert mit edlen Füllungen. Diese werden in einem äußerst exklusiven Holzkästchen mit drei Schubladen geliefert. Speziell für den Valentinstag gibt es zwei verschiedene Versionen der ‚ChocoGrande‘: Die ‚Ladies‘-Edition ziert ein wunderschönes Blumenmuster und die Edition ‚Liebe‘ ist mit einem Herz und dem Spruch "For My Sweetheart" bedruckt.

Als besonderen Clou lassen sich sowohl die ‚ChocoGrande – Ladies‘ als auch die ‚ChocoGrande – Liebe‘ mit einem kurzen persönlichen Gruß ausstatten. Dieser wird per Lasergravur auf dem Schiebedeckel der Holzkästchen anstelle der Gravur der Kakaobohnen angebracht.

https://www.chocolissimo.de/do/item/0204-DEKWIA/ChocoGrande---Ladies

https://www.chocolissimo.de/do/item/0204-DEVA12/ChocoGrande---Liebe





Autos aus Schokolade

Denkt man an den Valentinstag, so ist man schnell dazu geneigt, sich hauptsächlich auf die Damen zu konzentrieren. Doch auch Männer mögen es, wenn Ihnen Aufmerksamkeit und Liebe geschenkt wird. Zudem erfreuen sie sich ebenso über süße Geschenke. Sind die Männer darüber hinaus noch Auto-Fans, gibt es bei CHOCOLISSIMO die perfekten Präsente: Schokoladenfiguren in Form von Autos! Ob man sich nun für den VW-Beetle, den Porsche 911 Carrera oder den BMW Z3 Roadster entscheidet: Alle Figuren sind detailgetreu nachgebildet und schmecken hervorragend! Sie bestehen hauptsächlich aus Vollmilchschokolade und sind mit Details aus weißer und Zartbitterschokolade geschmückt. Verpackt sind sie in einer Plastikbox, die mit einer seidenen roten Schleife umwickelt ist.

https://www.chocolissimo.de/do/item/3054-DEVALE/VW-Beetle---Valentinstag

https://www.chocolissimo.de/do/item/3056-DEVA13/BMW-Z3-Roadster---Valentinstag

https://www.chocolissimo.de/do/item/3057-DEVA13/Porsche-911-Carrera---Valentinstag





Rote Rose & ChocoHeart

Blumen sowie Schokolade in jedweder Form sind klassische Geschenke, die man den Liebsten zum Valentinstag macht. Was liegt also näher, als diese beiden Klassiker zu einem Geschenkset zu verbinden?

Wie der Name schon vermuten lässt, besteht das Set ‚Rote Rose & ChocoHeart‘ zum einen aus einer eleganten roten Rose, der noch etwas Johanniskraut zur Dekoration dazugelegt wird. Zum anderen findet sich in dem Set die ‚ChocoHeart‘. Die stilvolle schwarze Schachtel, die mit einer seidenen roten Schleife umbunden wird, enthält vier handgefertigte Pralinen in Herzform, die aus bester Schokolade bestehen und mit edlen Füllungen verfeinert sind.

https://www.chocolissimo.de/do/item/6027-DE01XX/Rote-Rose--ChocoHeart





ChocoVinyl Lovesong

Ein romantisches Lied bringt viele Herzen zum Schmelzen. Wenn man selbst nicht der begabteste Sänger ist, kann ein schöner Song aus dem Plattenspieler ebenso Wunder bewirken. Eine besonders süße Platte ist unsere ‚ChocoVinyl Lovesong‘. Die täuschend echt aussehende Schokoladentafel in Form einer Schallplatte besteht aus Vollmilchschokolade und ist mit leckeren gefriergetrockneten Erbeeren, Himbeeren und gehackten Mandeln verfeinert. Mit der ‚ChocoVinyl Lovesong‘ ist ein romantischer und genussvoller Valentinstag garantiert.

https://www.chocolissimo.de/do/item/1896-DEXXXX/ChocoVinyl-Lovesong





Weitere schokoladige Valentinstags-Geschenke finden Sie in der Valentinstags-Kategorie unter https://www.chocolissimo.de/do/cat/schokolade-zum-valentinstag.



###







