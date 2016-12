Markus Grein Catering veranstaltet Sylvesterparty im Bürgerbräu Würzburg

Markus Grein Catering hat zur Sylvesterparty in die Eventlocation Bürgerbräu Würzburg eingeladen. „Wir wollen Kulinarisches im ausgefallenen Ambiente der neu renovierten Maschinenhalle mit einer furiosen Party verbinden“, so der erfolgreiche Eventcaterer aus Würzburg, der die Maschinenhalle auf dem ehemaligen Brauereigelände exklusiv betreibt.





(firmenpresse) - Geplant ist ein kulinarisches Silvester-Menü mit Highlights aus der Küche und einem abschließenden Dessert-Buffet. Dazu gibt es Drinks und Cocktails an der Lounge-Bar. Den Abend begleitet bis zum Jahresende groovige Live-Musik von Miss Sophy & The Groove. Anschließend startet der Popup Club mit Live-DJ Diddier de Coq. Der Preis beträgt 150 Euro pro Person inklusive 3-Gänge-Silvester-Menü mit Dessert-Buffet, Bier, Wein und alkoholfreien Getränken.



Bürgerbräu ist ein Würzburger Industriedenkmal auf dem Gelände der ehemaligen Brauerei, das sich zu einem trendigen Hotspot in der unterfränkischen Metropole entwickelt hat. Denkmalgeschützte alte Bausubstanz und der Charme vergangener Zeiten bilden heute die Basis für ein Kultur- und Kreativzentrum, das auch Möglichkeiten zur Durchführung von Marketingevents bietet. Für Veranstaltungen steht in der Maschinenhalle eine Fläche von 475 qm auf zwei Ebenen für bis zu 340 Gäste zur Verfügung.











Markus Grein Catering

Markus Grein Catering ist ein Eventcatering-Unternehmen aus Würzburg mit Fokus auf Präsentationen und Ausstellungen namhafter Unternehmen wie NVG, Würth, Siemens, Wittenstein, S.Oliver, Drykorn oder auch Schneider Electric. Das Unternehmen betreibt mehrere Exklusivlocations, engagiert sich bei Rock im Park als Festival-Caterer und verfügt über eigenes Equipment für die Ausstattung von Veranstaltungen.





