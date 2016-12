GODADDYÜBERNIMMT HOST EUROPE GROUP UND WIRD EUROPÄISCHER MARKTFÜHRER IM BEREICH CLOUD SERVICES FÜR KLEINUNTERNEHMER

(ots) - GoDaddy Inc. (NYSE: GDDY),

die weltweit größte Cloud-Plattform für Kleinunternehmer, hat eine

Vereinbarung zur Übernahme der Host Europe Group (HEG) unterzeichnet.

Der Kaufpreis beträgt EUR1,69 Mrd. (US$1,79 Mrd.), einschließlich

EUR605 Mio. für die veräußernden Gesellschafter und EUR1,08 Mrd. an

übernommenen Finanzverbindlichkeiten. Die Transaktion wurde von dem

Verwaltungsrat von GoDaddy sowie den Anteilseignern von HEG

genehmigt. HEG gehört derzeit Cinven, einem führenden europäischen

Private Equity Unternehmen, das HEG im August 2013 übernommen hat.

Die Transaktion steht noch unter Vorbehalt regulatorischer und

anderweitiger Prüfungen und wird voraussichtlich im zweiten Quartal

2017 abgeschlossen.



Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20150330/195302LOGO



"GoDaddy hat sein internationales Geschäft in den vergangenen vier

Jahren erfolgreich in 56 Märkten ausgebaut," sagte Blake Irving, CEO

von GoDaddy. "HEG ist ein beeindruckendes Unternehmen mit einem

starken Wachstum, hohen Margen und einer Kundenzufriedenheit, die in

der Branche führend ist.



Durch den Zusammenschluss mit HEG beschleunigen wir unsere

Expansion in Europa. Zusammen können wir mit einer größeren Palette

an Cloud-basierten Produkten, von einer einheitlichen globalen

Technologieplattform aus, Kleinunternehmer und Web-Designer dabei

unterstützen, online erfolgreich zu sein."



"In dem Zusammenschluss mit GoDaddy sehen wir eine einmalige

Chance für unsere Kunden, Partner und kleine Unternehmen in Europa",

sagte Patrick Pulvermüller, Group CEO von HEG. "Wir haben das

gemeinsame strategische Ziel, Menschen dabei zu helfen, ihre Ideen

umzusetzen und online zu realisieren. Zusammen können wir unseren

Kunden einen noch größeren Mehrwert und neue Lösungen für die

erfolgreiche Entwicklung ihrer Unternehmen bieten."





Patrick Pulvermüller soll das europäische Geschäft von GoDaddy

leiten und an Andrew Low Ah Kee, Executive Vice President of

International von GoDaddy, berichten. Das europäische Team von

GoDaddy wird an Patrick Pulvermüller berichten.



Als der größte private Anbieter von Web-Services in Europa bedient

HEG kleine Unternehmen und Web Experten. HEG hat über 1,7 Millionen

Kunden, starke Marktpositionen in Großbritannien und Deutschland

sowie Büros in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien und

Rumänien. Das Unternehmen betreibt u.a. die Marken 123 Reg,

DomainFactory, Heart Internet und Host Europe. HEG bildet damit eine

logische Ergänzung zu GoDaddys führender Marktposition in den USA und

seiner schnellwachsenden internationalen Präsenz.



Die Kundenzielgruppe beider Unternehmen sind Kleinunternehmer und

Web Professionals. Durch den Zusammenschluss der globalen

Technologieplattform von GoDaddy und dem europäischen Netzwerk von

HEG können den Kunden eine breitere Produktpalette schneller

angeboten werden. Darüber hinaus bietet die neue Gruppe beiden

Unternehmen eine größere Investitionsplattform für die Entwicklung

und Einführung neuer Produkte. GoDaddy und HEG teilen die gleiche

Unternehmensphilosophie, die auf die Bedürfnisse von

Kleinunternehmern ausgerichtet ist. Ein umfangreicher Kundenservice

ergänzt ihr Produktangebot und trägt zur Kundenbindung bei.



GoDaddy wird einen Großteil des Geschäfts von HEG integrieren. Für

die eigenständige Tochtergesellschaft PlusServer, in der HEGs Managed

Hosting Geschäft für größere Unternehmen gebündelt ist, untersucht

GoDaddy strategische Alternativen, einschließlich eines möglichen

Verkaufs. Grund dafür sind die unterschiedlichen Geschäftsmodelle von

PlusServer und GoDaddy. PlusServer ist ein führender Anbieter von

Managed Hosting in Deutschland, Österreich und der Schweiz und hostet

aktuell ein Drittel der führenden 100 E-Commerce-Webseiten

Deutschlands. In 2016 wird PlusServer einen voraussichtlichen Umsatz

von rund US$92 Mio. verzeichnen sowie ein bereinigtes EBITDA in Höhe

von US$41 Mio.



Neben PlusServer gehören zu HEG auch die Marken World Hosting Day

und NamesCon sowie Konferenzen, die zu den wichtigsten Treffen der

Hosting und Domänen Communities zählen. GoDaddy wird diese Marken

weiterhin unabhängig führen und weiterhin in ihr Wachstum

investieren.



HEG verzeichnet eine starke Umsatz- und Cash-Flow-Entwicklung und

erwartet für 2016 ein Auftragsbuch von etwa US$ 328 Mio. und ein

bereinigtes EBITDA in Höhe von rund US$ 139 Mio. Der Kaufpreis von

EUR1,69 Mrd. (US$1,79 Mrd.) entspricht etwa 11x des erwarteten

bereinigten EBITDA von HEG in 2016, einschließlich erwarteter

jährlicher Synergien. Die Finanzierung der Transaktion wurde von

bestehenden Kreditgebern genehmigt, die Zinssätze entsprechen der

bestehenden Fremdfinanzierung von GoDaddy.



GoDaddy stellt keine Überleitungen von Non-GAAP Prognosen auf GAAP

aus, da diese Überleitungen nicht ohne einen unangemessenen Aufwand

möglich sind und da die Vorlage solcher Überleitungen einen

übermäßigen Präzisionsgrad erfordern würde.



Telefonkonferenz und Webcast



GoDaddy wird am 6. Dezember 2016 um 14.00 Uhr eine

Telefonkonferenz und einen Webcast zu der Transaktion durchführen. Um

an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie +1 647 788-4901 mit

dem Passwort 32516013. Ein Live-Webcast der Telefonkonferenz mit

Präsentation wird über GoDaddys Investor Relations Website auf

https://investors.godaddy.net abrufbar sein. Nach der

Telefonkonferenz wird eine Aufnahme des Webcasts auf der Website

verfügbar sein.



GoDaddy Inc. nutzt seine Investor Relations Website auf

https://investors.godaddy.net zur Veröffentlichung von wesentlichen

nicht-öffentlichen Informationen und um seine Publizitätspflichten

unter Regulation FD einzuhalten. Investoren sollten daher regelmäßig

die Investor Relations Website von GoDaddy besuchen, zusätzlich zur

Verfolgung von Pressemitteilungen, Securities and Exchange Commission

(SEC) Filings, öffentlichen Telefonkonferenzen und Webcasts.



Über GoDaddy



GoDaddy ist die größte Cloud-Plattform weltweit, die sich auf

kleine, unabhängige Unternehmen konzentriert. Mit mehr als 14

Millionen Kunden weltweit und mehr als 63 Millionen verwalteten

Domänen ist GoDaddy der erste Ansprechpartner für Kunden mit einer

Idee und dem Ziel, Kunden mit einer professionellen Website

anzusprechen. Unser Ziel ist es, unseren Kunden die richtigen Tools,

das Knowhow und die Unterstützung zu geben, um ihr Unternehmen

erfolgreich zu machen. Um mehr über das Unternehmen zu erfahren,

gehen Sie auf www.GoDaddy.com.



Über HEG



HEG ist einer der führenden europäischen Hosting-Anbieter, einer

der größten Domain-Registrare in Großbritannien und ein führender

Anbieter von Managed Hosting in Deutschland. HEG hat über 1,7

Millionen Kunden und verwaltet über sieben Millionen Domänen. HEG

weiß, dass Unternehmen, die das Web in das Zentrum ihrer Aktivitäten

rücken, ihren kommerziellen Erfolg neu definieren können. HEG ist der

festen Überzeugung, dass jedes Unternehmen von den unendlichen

Möglichkeiten des Internets profitieren kann, unabhängig davon, wo es

sitzt und was seine Bedürfnisse sind. Die Rolle von HEG ist es dabei,

seinen Kunden zu ermöglichen, so viel möglich aus dem Web

herauszuholen; sei es über seine Produkte, seinen Kunden-Support oder

seine umfangreiche Anleitungen. Um mehr über das Unternehmen zu

erfahren, gehen Sie auf www.heg.com.



Forward-Looking Statements:



This press release contains forward-looking statements which are

subject to the safe harbor provisions of the Private Securities

Litigation Reform Act of 1995. These statements are based on

information and estimates available to us at the time of this press

release and are not guarantees of future performance. Statements

which may be considered forward-looking within the meaning of the

U.S. federal securities laws include statements regarding the

acquisition of Host Europe Group, the time frame in which this will

occur, the expected benefits to GoDaddy from completing the

acquisition, including benefits to customers, introduction of new

solutions and acceleration of expansion into Europe; statements

regarding the expected future financial performance of Host Europe

Group and the PlusServer business. These statements are subject to

known and unknown risks, uncertainties and other factors that may

cause our actual results, performance or achievements to differ

materially from results expressed or implied in this press release.

Such risk factors include those related to: required regulatory

approvals and the satisfaction of other closing conditions, closing

of committed financing necessary to complete the acquisition; the

potential impact on the businesses of GoDaddy and Host Europe Group

due to uncertainties regarding the acquisition; the retention of

customers and employees of Host Europe Group and the ability of

GoDaddy to successfully integrate Host Europe Group and to achieve

expected benefits; general economic conditions; the timing and market

acceptance of new solutions and the degree to which these solutions

gain market acceptance. Actual results may differ materially from

those contained in the forward-looking statements in this press

release.



Additional risks and uncertainties that could affect GoDaddy's

financial results are included under the captions "Risk Factors" and

"Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and

Results of Operations," in the Company's Annual Report on Form 10-K

for the year ended December 31, 2015, as amended, which is available

on the Company's website at https://investors.godaddy.net and on the

SEC's website at www.sec.gov. Additional information will also be set

forth in other filings that the Company makes with the SEC from time

to time. All forward-looking statements in this press release are

based on information available to the Company as of the date hereof.

GoDaddy does not assume any obligation to update the forward-looking

statements provided to reflect events that occur or circumstances

that exist after the date on which they were made.



SOURCE GoDaddy Inc.



© 2016 GoDaddy Inc. All Rights Reserved.







Pressekontakt:

Max Hohenberg

CNC - Communications & Network Consulting

+49 (0)89 599 458 132

max.hohenberg(at)cnc-communications.com



Marta Nichols

Vice President

Investor Relations

investors(at)godaddy.com



Original-Content von: GoDaddy Inc., übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

GoDaddy Inc.

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 06.12.2016 - 12:01

Sprache: Deutsch

News-ID 1433087

Anzahl Zeichen: 11671

Kontakt-Informationen:

Firma: GoDaddy Inc.

Stadt: Scottsdale, Arizonia





Diese Pressemitteilung wurde bisher 61 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung