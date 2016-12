Alle Services von ZAB Arbeit jetzt unter einem Dach: 2016 schon über 3000 Unternehmen und Beschäftigte beraten

Ab sofort bietet die Wirtschaftsfördergesellschaft des Landes Brandenburg alle Services zu Fachkräften, Arbeit und Qualifizierung unter einem Dach an: Der Bereich ZAB Arbeit in der ZukunftsAgentur Brandenburg hat in den Potsdamer Bahnhofspassagen seine neuen Räume bezogen. Damit sind die bisher über zwei Liegenschaften verteilten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an zentralem Ort in der Landeshauptstadt vereint. Heute wurde das neue Domizil von ZAB Arbeit offiziell eröffnet.

Brandenburgs Arbeitsministerin Diana Golze sagte zur offiziellen Eröffnung der neuen Räume: „Die Entwicklung auf dem Brandenburger Arbeitsmarkt ist äußerst positiv. In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Zahl der Arbeitslosen mehr als halbiert. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Fachkräften. So sind wieder mehr betriebliche Ausbildungsstellen im Land zu besetzen. Damit die Fachkräftesicherung in den Unternehmen gelingt, bietet die ZAB unter einem Dach einen umfassenden Service an – der bundesweit in dieser Form einmalig ist. Die ZAB Arbeit setzt außerdem wichtige Förderprogramme des Landes um, mit denen zum Beispiel junge Arbeitslose, Alleinerziehende und Langzeitarbeitslose gezielt unterstützt werden, um wieder eine Arbeit zu finden. Auch die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist ein wichtiges Handlungsfeld.“



Brandenburgs Wirtschafts- und Energieminister Albrecht Gerber betonte: „Gut ausgebildete und motivierte Fachkräfte sind ein Erfolgsgarant der wirtschaftlichen Entwicklung in Brandenburg. Sie haben großen Anteil daran, dass es Brandenburg heute wirtschaftlich gut geht. Fachkräfte sind gefragt - in großen Unternehmen genauso wie im Mittelstand, im Handwerk ebenso wie in der Industrie. Nur wenn weiterhin junge Menschen ausgebildet werden, können sich die Unternehmen erfolgreich am Markt behaupten und unser Land weiter voranbringen.“



Der Geschäftsführer der ZukunftsAgentur Brandenburg (ZAB), Dr. Steffen Kammradt, sagte: „Die Angebote von ZAB Arbeit werden hervorragend nachgefragt. Allein in diesem Jahr hat der Bereich ZAB Arbeit bereits 1.146 Unternehmen und 2.355 Einzelpersonen beraten. Seit dem Übergang von der LASA in die ZAB Anfang 2014 hat der neue Bereich insgesamt sogar schon 3.936 Unternehmen und 6.522 Einzelpersonen beraten und betreut – rein statistisch betrachtet sind das fast vier Unternehmen und sechs Einzelpersonen pro Tag. Das ist weit mehr als wir uns zu Beginn hätten vorstellen können. Die arbeitspolitische Beratung ist eine der am stärksten nachgefragten Dienstleistungen der Brandenburger Wirtschaftsförderung. Wir freuen uns, diese Services künftig in neuer, zentraler Lage anbieten zu können.“





Der Bereich Arbeit der ZukunftsAgentur Brandenburg setzt sich aus den Teams Integration in Arbeit, Regionalbüros für Fachkräfte, Servicestelle Arbeitswelt und Elternzeit sowie Weiterbildung Brandenburg zusammen. Die Beratungsservices sind vielfältig. Sie reichen von der Beratung von sozialen Trägern und die Integration von Arbeitslosen in den Beschäftigungsmarkt über die Unterstützung der Unternehmen bei der Fachkräftesuche bis zur Beratung bei der Weiterbildung von Beschäftigten sowie zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie.



Die neue Adresse von ZAB Arbeit lautet: Friedrich-Engels-Straße 103, 14473 Potsdam.



Mehr: www.zab-arbeit.de







https://www.zab-arbeit.de/de



Die ZAB ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH ist zentraler Ansprechpartner im Land Brandenburg für Investoren, ansässige Unternehmer und Existenzgründer. Wir bieten mit unserem Expertenwissen, mit unseren Kontakten und mit maßgeschneiderten Förderprogrammen des Landes, des Bundes und der Europäischen Union umfassenden Service aus einer Hand - und dies individuell, vertraulich und kostenfrei. Wir unterstützen bei der Standortsuche, vermitteln bei der Fachkräfteakquisition und der Weiterbildung von Beschäftigten (ZAB Arbeit), beraten in Finanzierungs- und Fördermittelfragen und sind Lotsen bei Wegen durch die Verwaltung.



ZAB Energie berät als EnergieAgentur umfassend Unternehmen und Kommunen beim effizienten Einsatz von Energie, koordiniert energiebezogene Netzwerke im Land Brandenburg und betreut Technologieprojekte im Energiebereich.

Ein weiterer Schwerpunkt ist mit ZAB Innovation die Technologieförderung. Dabei unterstützen wir Forschungs- und Entwicklungsprojekte – im Rahmen von individuellen Projekten und indem wir Netzwerke von Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen betreuen. Außerdem beraten wir in Förderfragen für Innovationsprojekte in mittelständischen Unternehmen sowie in Patentangelegenheiten.

Als Vertreter der Wirtschaftsregion Brandenburg sind wir im Standortmarketing tätig sowie auf nationalen und internationalen Unternehmerreisen und Messen präsent.



Gesellschafter der ZukunftsAgentur sind das Land Brandenburg, die Industrie- und Handelskammern, die Handwerkskammern sowie die Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg (UVB). Der Sitz der ZAB ist Potsdam, in der Fläche des Landes ist die ZAB mit den fünf RegionalCentern in Cottbus, Eberswalde, Frankfurt (Oder), Neuruppin und Potsdam präsent. Die ZAB ist eng mit der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) nach dem Modell der One-Stop-Agency verbunden. Wir kooperieren mit den regionalen Wirtschaftsfördereinrichtungen in Brandenburg und mit unseren Partnern in Berlin, mit denen wir den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Berlin-Brandenburg vermarkten. Die ZAB arbeitet mit bei der Entwicklung der gemeinsamen Innovationsstrategie für Berlin-Brandenburg. Gemeinsam unterhalten Brandenburg und Berlin ein Büro zur Vermarktung des Umfeldes des künftigen Flughafens Berlin Brandenburg BER in Schönefeld.



