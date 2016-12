Unvergessliche Weihnachtsferien am weißen Sandstrand von Fuerteventura mit dem Gran Hotel Atlantis Bahía Real Fuerteventura *****

Gran Hotel Atlantis Bahía Real Fuerteventura *****

(firmenpresse) - Fuerteventura/München, Dezember 2016: Spaniens Antwort auf den Wunsch nach "Weißer Weihnacht" lautet "Sandstrand". Am liebsten weiße Strände, an denen sich die Wellen des türkisblauen Meeres brechen - und das dazu bei angenehm milden Temperaturen um 20°C auch in den Wintermonaten. Und das gibt es auf Fuerteventura garantiert, im Gegensatz zu Schnee an Heiligabend. Direkt am Strand liegt auch das Gran Hotel Atlantis Bahía Real Fuerteventura 5*. Auch hier müssen Reisende nicht auf Festtagsfeierlichkeiten verzichten - dank der besonderen Angebote des Luxus-Resorts zu Weihnachten, Silvester und dem Tag der Heiligen Drei Könige. Egal ob als kurzfristiger, romantischer Urlaub zu zweit oder als ein besonderes Weihnachtsgeschenk für die ganze Familie - Fuerteventuras mildes Klima und das luxuriöse Gran Hotel Atlantis Bahía Real laden ein, die Weihnachtsfeiertage am Strand zu verbringen.



Das Spezialangebot des Hotels Weihnachten im Paradies beinhaltet: Drei Übernachtungen im Deluxe Doppelzimmer, inkl. Frühstück, Exklusives Gala-Dinner-Buffet am 25.12. mit gastronomischen Überraschungen, sowie freier Eintritt zum Spa-Bereich inkl. 1 Rasul Bad. Preise ab 342EUR/ Übernachtung für zwei Personen. Entdecken und buchen Sie dieses und weitere Angebote unter www.atlantisbahiareal.com/angebote



Einen besonderen Stellenwert hat in der spanischen Kultur - und somit auch auf den kanarischen Inseln - der 6. Januar, das Dreikönigsfest bzw. "Los Reyes Magos", denn an diesem Tag findet dort die weihnachtliche Bescherung statt. Anlässlich des Feiertags wird bereits am 5. Januar die Ankunft der Heiligen Drei Könige im Hafen von Corralejo gefeiert. Traditionell gibt es abends in allen größeren Städten bunte Umzüge, bei denen als Caspar, Melchior und Balthasar Kostümierte auf Kamelen durch die Gassen reiten und den Kindern Süßigkeiten zuwerfen.

Das Gran Hotel Atlantis Bahía Real Fuerteventura 5* liegt unweit des Fischerdorfes Corralejo und bietet damit die ideale Ausgangslage, um zum Beispiel das Spektakel am Vortag des Dreikönigsfests zu bestaunen - nicht nur für Kinder ein unvergessliches Erlebnis. Auch der Naturpark Las Dunas de Corralejo liegt in unmittelbarer Entfernung. Die prächtige Hotelanlage im Neomudejar-Stil bietet 242 geräumige Zimmer und Suiten, die Blick aufs Meer oder die üppigen, tropischen Hotelgärten versprechen. Um das leibliche Wohl wird sich in sechs hoteleigenen Restaurants gekümmert, Entspannung verspricht der 3000qm große Wellnessbereich "Spa Bahía Vital" mit Schwimmbad, Sauna, Behandlungen und Fitnessstudio. Unterhaltung für die kleinen Gäste wird im Mini-Club "Arlequín" geboten. Das Hotel hat bereits zahlreiche Auszeichnungen für seine hohen Standards und seine ausgezeichnete Service-Qualität erhalten und zeichnet sich darüber hinaus durch sein umweltfreundliches Tourismuskonzept aus, das ebenfalls bereits mehrfach prämiert wurde. Unter anderem bekam es die Auszeichnung "Best European Waterside Hotel" des Conde Nast Johansens Awards 2017.





Weitere Informationen unter www.atlantisbahiareal.com, Preise ab 201EUR/ Übernachtung für zwei Personen im Doppelzimmer Deluxe, inkl. Frühstück.



