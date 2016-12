Ein Wochenende im Januar 2017: "Pflanzen und Tiere in der Druckgrafik"

Seminar im Weiterbildungsstudium Gestaltende Kunst

(PresseBox) - Pflanzen und Tiere gehören zu den ältesten Objekten der bildnerischen Darstellung. Seit Jahrhunderten ist die Druckgrafik hierfür ein wesentliches Medium. Für alle, die sich intensiv mit künstlerischen Themen auseinandersetzen wollen, bietet das Weiterbildungsstudium Gestaltende Kunst der Hochschule für Künste und der Hochschule Bremen eine Wochenendveranstaltung mit dem Künstler und Dozenten Bogdan Hoffmann an: ?Pflanzen und Tiere in der Druckgrafik - Verschiedene Drucktechniken? (VANR 9119), 20. bis 22. Januar 2017 (Freitag 14 bis 19 Uhr, Samstag Sonntag 11 bis 17 Uhr).

Die Arbeiten variieren von detaillierter Darstellung mit einem hohen Grad an Ähnlichkeit bis zu experimenteller Abstraktion. In diesem Seminar haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Gelegenheit, sich mit verschiedenen Drucktechniken auseinanderzusetzen. Das Seminar ist eine Weiterführung der künstlerischen Druckgrafik und setzt für die Teilnahme Grundkenntnisse in der Radierung bzw. im Hochdruck voraus. In der Werkstatt der Hochschule für Künste Bremen ist ein freies, experimentelles Arbeiten ebenso möglich wie ein Arbeiten mit gewünschter Aufgabenstellung.

Die Anmeldung zum Wochenendseminar ist online, per E-Mail oder per Fax möglich und sollte möglichst zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn eingetroffen sein. Für weitere Informationen und Anmeldung: Martina Gilicki, Hochschule Bremen / Koordinierungsstelle für Weiterbildung, Telefon: 0421-5905 4162, Fax: 0421-5905 4190, E-Mail: koowb(at)hs-bremen.de, www.kunst.hs-bremen.de.





Dies ist eine Pressemitteilung von

Hochschule Bremen

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 06.12.2016 - 12:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1433102

Anzahl Zeichen: 1721

Kontakt-Informationen:

Firma: Hochschule Bremen

Stadt: Bremen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 22 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung