Dirk Middeldorf gründet neues Unternehmen Life Design Köln

Der Kölner Unternehmer Dirk Middeldorf, 45, hat eine neue Firma gegründet: Life Design Köln hilft Menschen dabei, ihren Traumjob zu finden. Dafür wurde ein Workshop-Konzept entwickelt, das auf den Grundlagen des Design Thinkings basiert. Das Konzept wurde vom Bonner Unternehmen Work Life Romance erfunden, die Design-Thinking-Methoden erstmals in Coaching- und Workshop-Prozesse implementiert haben. In 2016 hat Work Life Romance zum ersten Mal eine Ausbildung zum Life-Design-Coach angeboten, um die Idee bundesweit zu verbreiten. Von den 17 Absolventen ist Dirk Middeldorf derzeit der einzige, der Life-Design-Workshops („Jobcamps“) in Köln anbietet.



Logo Life Design Köln

(firmenpresse) - Bei Design Thinking geht es um Kreativprozesse, mit denen neue Produkte und Dienstleistungen entwickelt und verbessert werden können. Das Konzept wurde in den 80er Jahren an der Universität Stanford entwickelt und ist maßgeblich für die Arbeit vieler Silicon-Valley-Firmen wie Google oder Apple. Im Kern geht es darum, Aufgaben, Fähigkeiten und Möglichkeiten zu analysieren, Ideen zu entwickeln, zu testen und an den Markt zu bringen. Genauso geht Life Design Köln in seinen Workshops vor: Die Teilnehmer ermitteln ihr Potenzial, ihre Interessen, Werte, Ziele und Wünsche, entwickeln dann viele Ideen, die dann bewertet und selektiert werden. Danach folgt eine Testphase, um die neue Jobidee auf Tauglichkeit zu überprüfen. Viele Teilnehmer dieser so genannten Jobcamps sind so zu einer neuen Berufung gekommen.



Life Design Köln richtet sich vornehmlich an Hochschulabsolventen, die nach der Uni noch keine richtige Idee haben, was aus ihnen werden soll, und alle Menschen, die mit ihrer Lebens- und Arbeitssituation unzufrieden sind und etwas Neues starten wollen. Dabei ist übrigens nicht nur eine Selbstständigkeit gemeint: Oft kann auch ein Jobwechsel oder eine Veränderung im aktuellen Job die Unzufriedenheit lösen. Das bekommt Life Design Köln in seinen Workshops heraus.



Ein Anliegen von Life Design Köln ist es außerdem, Menschen für die Zukunft der Arbeit fitzumachen. Derzeit wird viel diskutiert, wie die Zukunft der Arbeit aussieht. Schon jetzt ist klar, dass es Verlierer der Digitalisierung geben wird. Schon in 20 Jahren wird es für viele Menschen keine Arbeit mehr geben. Aufgabe ist es jetzt, Konzepte zu finden, wie wir in Zukunft arbeiten werden. Das Life-Design-Mindset hilft Menschen dabei, in der Entwicklung Schritt zu halten.



Dirk Middeldorf selbst ist seit acht Jahren Life-Designer, wie wir die Menschen nennen, die ihr Erwerbs- und Privatleben harmonisieren und selbst in die Hand nehmen. Er hat sich mit einer Internetfirma und einem Plattenlabel selbstständig gemacht, ist DJ, Partyveranstalter, Booking-Manager, Marketingberater und jetzt auch Life-Design-Coach. Er weiß durch eine Unternehmenspleite in der Gastronomie auch, was Scheitern bedeutet und wie man damit umgeht. Die Ausbildung bei Work Life Romance, sein Design-Thinking-Mindset und seine Lebenserfahrung befähigt ihn, die Workshops bei Life Design Köln durchzuführen.





Wir freuen uns über jede Veröffentlichung, und Dirk Middeldorf steht für Fragen und Interviews zur Verfügung. Wir sind durchaus daran interessiert, keine reine Unternehmens-PR zu machen, sondern die genannten Themen „Life Design“ und „Zukunft der Arbeit“ in den Vordergrund der Berichterstattung zu setzen.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.life-design.koeln



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Life Design Köln hilft Menschen dabei, ihren Traumjob zu finden. In unseren Workshops arbeiten wir mit Tool des Design Thinkings. Wichtig ist uns dabei, konkret auf die Situation, die Wünsche, Ziele und Werte jedes einzelnen einzugehen. Jeder geht mit einem konkreten Ergebnis aus unseren Workshops heraus.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Life Design Köln

Leseranfragen:

Life Design Köln

Dirk Middeldorf

Life-Design-Coach



Hansemannstr. 17-21

50823 Köln

E-Mail: dirk(at)life-design.koeln

Web: www.life-design.koeln



Tel./What’s App +49 160 7168564

PresseKontakt / Agentur:

Life Design Köln

Dirk Middeldorf

Life-Design-Coach



Hansemannstr. 17-21

50823 Köln

E-Mail: dirk(at)life-design.koeln

Web: www.life-design.koeln



Tel./What’s App +49 160 7168564

Datum: 06.12.2016 - 13:09

Sprache: Deutsch

News-ID 1433106

Anzahl Zeichen: 3398

Kontakt-Informationen:

Firma: Life Design Köln

Ansprechpartner: Dirk Middeldorf

Stadt: Köln

Telefon: 0160 7168564



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 06.12.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 13 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung