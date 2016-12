Ausblick auf das Jahr 2017

(firmenpresse) - Ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende entgegen: die europaische Fluchtlingskrise, der Brexit und die Wahl von Donald Trump in den USA - Europa hat spannende und turbulente Monate erlebt. Wie geht Europa mit den globalen Herausforderungen um? Mit der Bundestagswahl im Herbst 2017 steht das nächste politische Highlight auf der Agenda, das mit Spannung erwartet wird. Unsere Experten bieten Ihnen spannende Einblicke in die künftigen wirtschaftlichen Entwicklungen und lassen Sie an wertvollen Informationen teilhaben.

Schon im Januar wird der ehemalige Vizekanzler und Außenminister Joschka Fischer in Österreich zu Gast sein und einen Ausblick auf die Rolle Europas in den kommenden Monaten wagen, im Februar wird die ehemalige Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Dr. Viviane Reding, ihre Gedanken zur Zukunft der Europäischen Union teilen.

Ob Wirtschaftsexperten, Zukunftsforscher oder ehemalige Staats- und Regierungschefs: weitere spannende Referenten inklusive ausführlicher Profile finden Sie hier:





Seit über 25 Jahren ist CSA Celebrity Speakers Associates eine der international führenden Redneragenturen. Mit 22 Standorten weltweit bietet CSA professionellen internationalen Service, kreative Problemlösungen und langjährige Beziehungen zu den renommiertesten Persönlichkeiten weltweit. Für den deutschsprachigen Raum ist die Redneragentur CSA in Düsseldorf mit einem eigenen Büro präsent. CSA repräsentiert herausragende Managementexperten, Unternehmerpersönlichkeiten, Politiker, Wissenschaftler, Sportler, Denker, Macher, Visionäre und außergewöhnliche Persönlichkeiten. Unsere Referenten inspirieren, informieren und motivieren als Keynote Speaker, Diskussionspartner, Moderatoren und Berater.

