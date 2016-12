Flugzeugsitzhersteller gerettet

Insolvenzverwalter sichert Arbeitsplätze

(firmenpresse) - Zum 1.11.2016 wurde der Kernbereich der ACC-Unternehmensgruppe durch übertragende Sanierung gerettet. Insolvenzverwalter Timm Hartwich sicherte durch eine erfolgreiche Betriebsfortführung mehr als 20 Arbeitsplätze in der Region.



Nach einem Versuch, die Gesellschaft im Januar 2016 in Eigenverwaltung zu sanieren, musste überraschend in ein Regelinsolvenzverfahren gewechselt werden. Rechtsanwalt Michael Hemmerich stand dem Unternehmen dabei beratend zur Seite. In der anschließenden übertragenden Sanierung griff der Insolvenzverwalter auf das Team um Rechtsanwalt Hemmerich in Vertragsfragen zurück.



ACC war mit dem Verkauf und der Aufbereitung gebrauchter Flugzeugsitze groß geworden und hatte über Jahre starkes Umsatzwachstum verzeichnet. Die Gesellschaft wurde von den Entwicklungen in der Luftfahrtindustrie kalt überrascht.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.whp-law.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Rechtsanwalt Michael Hemmerich berät Gesellschaften in Krisensituationen und im insolvenznahen Bereich. Dabei ist er spezialisiert Streitigkeiten auf Distressed M&A Transaktionen, d. h. den Kauf in der Krise. Er unterstützt Gesellschafter oder Gläubiger im Insolvenzrecht und vertritt sie bei der Durchsetzung oder Abwehr von Ansprüchen außergerichtlich und vor Gericht.



Michael Hemmerich ist als Rechtsanwalt in Deutschland zugelassen und darf die Bezeichnung Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht tragen. Er ist Mediator und Wirtschaftsmediator. Er spricht Deutsch und Englisch.



Rechtsanwalt Hemmerich ist zudem von der Bundesvereinigung Restrukturierung, Sanierung und Interim Management (BRSI) zertifizierter Sanierungsberater. Als Mediator und Wirtschaftsmediator verfügt Michael Hemmerich über eine breite Palette an Instrumenten zur Konfliktlösung.

Dies ist eine Pressemitteilung von

WHP Wegel Hemmerich Partner

Leseranfragen:

Bei Fragen rund um das Thema Krise, Sanierung & Restrukturierung berät Sie Herr Rechtsanwalt Michael Hemmerich, LL.M., zu erreichen per E-Mail unter m.hemmerich(at)whp-law.de oder unter der Telefonnummer +49 (0) 69 530875-0.

PresseKontakt / Agentur:

Waltraut Schuller

0178 6023066

schau(at)der-landgarten.de

Datum: 06.12.2016 - 15:45

Sprache: Deutsch

News-ID 1433220

Anzahl Zeichen: 901

Kontakt-Informationen:

Firma: WHP Wegel Hemmerich Partner

Ansprechpartner: Michael Hemmerich

Stadt: Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 69 5308750



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 06.12.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 48 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung