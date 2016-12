phoenix Runde: EZB am Zug - Droht die nächste Eurokrise? - Mittwoch, 07. Dezember 2016, 22.15 Uhr

(ots) - Die Euro-Sorgenkinder Griechenland und Italien rücken

wieder in den Fokus. Die Reform- und Zahlungsfähigkeit dieser Staaten

werden erneut in Frage gestellt. An diesem Donnerstag will EZB-Chef

Mario Draghi erklären, wie es mit der Euro-Rettungspolitik

weitergeht. Wirtschaftsexperten streiten darüber, ob der Kauf von

Anleihen fortgesetzt oder gestoppt werden soll. Außerdem wird darüber

spekuliert, ob die EZB ihre Politik der Niedrigzinsen verändern wird.

In den USA gelten baldige Zinserhöhungen inzwischen als

wahrscheinlich.



Muss die EZB weiter Staatsanleihen kaufen oder muss sie einen

Kurswechsel hinkriegen? Wann erhöht EZB-Chef Draghi die Zinsen in der

Eurozone? Was bedeutet der anhaltende Niedrigzins für die

Verbraucher?



Alexander Kähler diskutiert u. a. mit



- Prof. Marcel Fratzscher, DIW Berlin

- Hermann-Josef Tenhagen, Finanztip

- Dorothea Siems, Die Welt







