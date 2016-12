Scheuer (CSU): Papier von Thomas Strobl eine "Initialzündung"

(ots) - CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer hat die

Diskussion in der CDU über die Flüchtlingspolitik begrüßt. Das Papier

des baden-württembergischen Innenministers Thomas Strobl (CDU) sei

eine "Initialzündung, die Bewegung in die Diskussion gebracht habe",

sagte Scheuer im phoenix-Interview. Es sei richtig, Themen wie

Körperverschleierung und Burkaverbot anzusprechen. Dies werde "die

einen oder anderen, die unzufrieden oder verärgert sind, an uns

binden". An der Obergrenze für Flüchtlinge werde die CSU aber

festhalten. Scheuer kündigte an, dass seine Partei ein Regelwerk

vorlegen werde, "damit wir in der Flüchtlingsdiskussion bestehen

können". Der Freiburg-Mord zeige, dass beim Thema Sicherheit noch

einiges zu tun sei. Dies solle noch in das Regelwerk eingearbeitet

werden.



Den CDU-Parteitag in Essen bezeichnete Scheuer als eine Chance für

einen guten Start in ein "erfolgreiches" Wahljahr 2017. Dann gehe es

ums Ganze: "Entweder eine linke Republik aus rot-rot-grün, das wäre

der Abstieg für Deutschland, oder weiterhin in der Erfolgsspur

bleiben." Ziel müsse es sein, so stark zu werden, dass gegen die

Union keiner regieren könne.







