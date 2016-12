Eines der besten Whey´s am Markt. Über 30 Geschmäcker. 100% Dairy Whey 1000g GN zur Zeit im Angebot!!!

(firmenpresse) - Das neue Wheyprotein von GN Laboratories, das die Konkurrenz das Fürchten lehrt!

Produkt Highlights:



Mit Cross-Flow mikrofiltriertem Wheyprotein Isolat

Starke anabole Wirkung durch rapide Erhöhung der Aminosäurespiegel im Blut

Sehr hohe biologische Wertigkeit

5,6 Gramm BCAAs pro Portion

Weniger als 1 Gramm Fett pro Portion

Nur 1,5 Gramm Kohlenhydrate pro Portion

Enthält KEIN minderwertiges ionengetauschtes Wheyprotein Isolat

Unübertroffener köstlicher Geschmack

Sehr gute Löslichkeit



Wheyprotein stellt aufgrund seiner starken anabolen Wirkung, die auf seiner schnellen Verdaulichkeit beruht, seiner extrem hohen biologischen Wertigkeit, die praktisch alle anderen natürlichen Proteinquellen übertrifft, und seines hohen BCAAs Gehalts das für Bodybuilder mit Abstand wichtigste Proteinsupplement dar. Die Verwendung des richtigen Wheyproteins zu den richtigen Zeitpunkten kann über Erfolg und Misserfolg Ihrer Bodybuilding Anstrengungen entscheiden und den Unterschied zwischen minimalen Zuwächsen und einem extremen Muskelaufbau machen.

Aufgrund der extrem wichtigen Bedeutung von Wheyprotein für jeden Bodybuilder und auch für andere Sportler haben wir uns bei GN Laboratories an die Arbeit gemacht, um ein Wheyprotein zu entwickeln, das die meisten anderen auf dem Markt erhältlichen Whey Produkte qualitativ bei weitem übertrifft und gleichzeitig einen unübertroffenen köstlichen Geschmack bei einer sehr guten Löslichkeit besitzt. Dieses Wheyprotein sollte einen überdurchschnittlich hohen Proteingehalt bei gleichzeitig minimalem Gehalt an Fett und Kohlenhydraten aufweisen und nur aus den hochwertigsten Wheyprotein Komponenten bestehen. Das Resultat unserer Anstrengungen ist das neue GN Laboratories 100% Dairy Whey, das einen neuen Standard im Bereich der Wheyprotein Supplements definiert.

Wenn Sie das neue GN Laboratories 100% Dairy Whey einmal ausprobiert haben, werden Sie nie wieder zu Ihrem augenblicklichen Wheyprotein zurück wollen – das können wir Ihnen garantieren!



Was hebt GN Laboratories 100% Dairy Whey von anderen auf dem Markt erhältlichen Wheyproteinen ab?





Wenn Sie sich auf dem Markt umsehen, dann wird Ihnen auffallen, dass selbst die meistverkauften und beliebtesten Wheyprotein Pulver in der Regel einen Kohlenhydratanteil von 3 bis 5 Gramm und einen Fettgehalt von deutlich über einem Gramm pro Portion a 30 Gramm aufweisen. Uns bei GN Laboratories waren diese Werte ganz einfach zu hoch. Warum sollen Sie unnötige Kohlenhydrate zu sich nehmen, wenn Sie eigentlich Protein benötigen. Aus diesem Grund haben wir durch die Verwendung von hochwertigem Cross-Flow mikrofiltriertem Wheyprotein Isolat den Kohlenhydrat Anteil pro Portion GN Laboratories 100% Dairy Whey auf lediglich 1,5 Gramm bei einem Fettanteil von deutlich unter einem Gramm gesenkt. Gleichzeitig bekommen Sie durch den im Vergleich zu anderen Wheyprotein Pulvern höheren Proteingehalt mehr anaboles hochwertiges Protein pro Portion!

Ein weiterer entscheidender Vorteil von GN Laboratories 100% Dairy Whey besteht darin, dass wir ausschließlich ultrafiltiertes und Cross-Flow mikrofiltriertes Wheyprotein verwenden. Im Gegensatz zu anderen Herstellungsmethoden, wie z.B. bei einem ionengetauschten Wheyprotein Isolat kommen bei diesen Varianten der Filtrierung weder Säure noch übermäßige Hitze zum Einsatz. Dies hat zur Folge, dass das in GN Laboratories 100% Dairy Whey enthaltene Wheyprotein nicht denaturiert ist und alle natürlich in der Molke enthaltenen Protein Mikrofraktionen wie Alphas-Lactalbumin, Glycomacropeptide, Beta-Lactoglobulin, Immunoglobulin G (IgG), Lactoferrin, Serum Albumin, Isozym und Lactoperoxidase in vollem Umfang erhalten bleiben. Selbiges gilt auch für die in Molke natürlich vorkommenden Wachstumsfaktoren wie IGF-1, TGF-1 und TGF-2.

Bei vielen anderen Wheyprotein Produkten, bei deren Herstellung Prozesse zum Einsatz kommen, die einen Ionentausch oder große Hitze umfassen, wird ein Großteil dieser Protein Mikrofraktionen und Wachstumsfaktoren zerstört. Dies hat zur Folge, dass bei solchen Wheyproteine die große Bandbreite der Vorzüge für Gesundheit und Immunsystem, die direkt mit diesen wichtigen Proteinmikrofraktionen in Verbindung stehen, nahezu vollständig verloren geht. Diese Vorzüge umfassen Studie zufolge außerdem eine Reduzierung der Kortisolspiegel (antikatabole Wirkung) und eine Steigerung der sportlichen Leistungsfähigkeit! Doch das ist noch nicht alles, denn zusätzlich hierzu wird denaturiertes Wheyprotein deutlich schlechter vom Körper absorbiert.

Lassen Sie sich also nicht alleine vom Proteingehalt eines Wheyproteins blenden, sondern achten Sie auch darauf, dass dieses Wheyprotein so hergestellt wurde, dass es nicht denaturiert ist und somit gesundheitsfördernd und vom Körper optimal verwertbar ist!







Profitieren Sie durch die Verwendung von GN Laboratories 100% Dairy Whey von den vollen Gesundheitsvorzügen und antikatabolen Vorzügen des natürlichen Molkeproteins!







Als es um die Entwicklung des perfekten Geschmacks ging, haben wir uns die Unterstützung der besten Aromaexperten geholt und mit ihrer Hilfe ein Wheyprotein geschaffen, das Sie schon alleine wegen seines köstlichen Geschmacks lieben werden. GN Laboratories 100% Dairy Whey verwandelt Ihren Proteinshake von einer lästigen Pflicht zu einem köstlichen Genuss. Und wenn wir ganz ehrlich zu uns selbst sind, dann wissen wir doch alle, dass man ein Produkt, das nicht besonders gut schmeckt, auch nicht regelmäßig verwenden wird und deshalb nicht voll von seinen positiven Eigenschaften profitieren kann.



Warum ist Wheyprotein für Bodybuilder so essentiell wichtig?





Wheyprotein weist von allen natürlich vorkommenden Proteinquellen die höchste biologische Wertigkeit auf und besitzt mit etwa 20% den höchsten natürlichen BCAA Anteil von allen natürlichen Proteinquellen. Die biologische Wertigkeit ist ein Maß dafür, wie effizient der Körper eine Proteinquelle zum Zweck des Aufbaus von Körper- und Muskeleiweiß nutzen kann und BCAAs sind für die Regeneration nach dem Training sowie für einen antikatabolen Schutz der Muskelmasse vor einem Abbau von essentieller Bedeutung.

Der eigentliche Vorteil von Wheyprotein besteht jedoch in der sehr schnellen Verdaulichkeit. Während es bei Casein Protein bis zu 8 Stunden dauert, bis der Körper das zugeführte Protein vollständig verdaut hat, dauert die Verdauung von Wheyprotein lediglich zwei bis drei Stunden. Diese schnellere Verdauung hat zur Folge, dass bereits 20 bis 40 Minuten nach dem Verzehr von Wheyprotein die Aminosäurespiegel im Blut stark ansteigen. Mit anderen Worten ausgedrückt stehen dem Körper nach dem Konsum von Wheyprotein die in diesem Protein enthaltenen Aminosäuren sehr viel schneller und in deutlich höheren Konzentrationen als bei anderen Proteinsorten zur Verfügung.

Diese schnelle Verfügbarkeit hoher Mengen von Aminosäuren ist besonders nach einem Training mit Gewichten extrem wichtig. Einerseits kann so das trainingsinduzierte katabole (muskelabbauende) Umfeld, das durch starke körperliche Anstrengungen zustande kommt, schneller in ein anaboles, den Muskelaufbau förderndes Umfeld umgewandelt werden und andererseits kann der Körper durch die schnelle Verfügbarkeit großer Mengen von Aminosäuren das kritische anabole Zeitfenster während der ersten 90 bis 120 Minuten nach dem Training optimal nutzen, um Regeneration und Muskelaufbau einen Kickstart zu geben. Nur wenn das anabole Zeitfenster nach dem Training optimal genutzt wird, ist ein maximaler und optimaler Muskelaufbau möglich!

Doch ein schneller Anstieg der Aminosäurespiegel im Blut ist noch aus einem anderen Grund für Bodybuilder von großem Interesse. Wissenschaftliche Studien konnten zeigen, dass ein starker Anstieg der Aminosäurekonzentration im Blut eine anabole, die Muskelproteinsynthese (und somit auch den Muskelaufbau) anregende Wirkung besitzt. Interessanterweise ist hierbei die absolute Höhe der Spiegel freier Aminosäuren im Blut nicht relevant, sondern nur der schnelle Anstieg der Aminosäurekonzentration.

Mit anderen Worten ausgedrückt wird man eine solche anabole Wirkung selbst dann nicht erzielen können, wenn man es schaffen würde, die Aminosäurespiegel im Blut den ganzen Tag über auf ihrem Maximalwert zu halten. Es kommt ausschließlich auf den schnellen Anstieg der Aminosäurekonzentration an und dieser ist nur mit Hilfe eines sehr schnell verdaulichen Proteins wie Wheyprotein erreichbar, während andere Proteinquellen wir Fleisch oder Casein Protein keine solche Wirkung zeigen!







Machen Sie sich die anabole Wirkung von GN Laboratories 100% Dairy Whey zu nutze, um Ihren Muskelaufbau zu maximieren!



Was sind die besten Zeiten zur Verwendung von GN Laboratories 100% Dairy Whey?





Der klassische Zeitpunkt für den Verzehr von GN Laboratories 100% Dairy Whey ist direkt nach einem Training mit Gewichten, um es dem Körper zu ermöglichen, das anabole Zeitfenster nach dem Training optimal zu nutzen und das trainingsinduzierte katabole Umfeld schnell in ein anaboles Umfeld umzukehren. Es gibt jedoch zusätzlich zu dieser wichtigsten Anwendungsweise von Wheyprotein noch eine Reihe anderer Zeitpunkte, zu denen der Verzehr von GN Laboratories 100% Dairy Whey dabei helfen kann, den Muskelaufbau zu maximieren.

Ein häufig übersehener Zeitpunkt ist der Verzehr von Wheyprotein direkt vor dem Training. Hierdurch stehen dem Körper während des Trainings höhere Mengen wichtiger Aminosäuren wie BCAAs zur Verfügung, was zur Folge hat, dass es erst gar nicht zu einem trainingsinduzierten katabolen Umfeld während des Trainings kommen kann. Natürlich sollte der Wheyprotein Shake vor dem Training den Wheyprotein Shake nach dem Training nicht ersetzen, sondern zusätzlich zu letztgenanntem verzehrt werden.

Ein weiterer idealer Zeitpunkt für den Verzehr von GN Laboratories 100% Dairy Whey ist morgens möglichst bald nach dem Aufwachen. Aufgrund der nächtlichen Fastenphase befindet sich der Körper morgens in einem katabolen Zustand, der durch den Verzehr eines schnellwirksamen Proteins wie GN Laboratories 100% Dairy Whey schnell wieder in einen anabolen Zustand umgewandelt werden kann.

Da ein starker Anstieg der Aminosäurekonzentration wie bereits erwähnt wurde, die Proteinsynthese und den Muskelaufbau anregt, stellt auch der Verzehr von GN Laboratories 100% Dairy Whey als Zwischenmahlzeit zwischen den Hauptmahlzeiten eine ideale Möglichkeit dar, die Proteinsynthese während des Tages unabhängig vom Training anzuregen, um den Muskelaufbau weiter zu fördern.

Die GN Laboratories Qualitätsgarantie





Wir verwenden nur die reinsten und hochwertigsten Inhaltsstoffe, die der Markt zu bieten hat. Um Ihnen eine gleichbleibende, höchste Qualität all unserer Produkte garantieren zu können, wird jedes unserer Produkte regelmäßig im Labor auf die Reinheit und Qualität all seiner Inhaltsstoffe untersucht.





