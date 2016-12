WDR-Show "Carolin Kebekus: PussyTerror TV" zeigt im Dezember Exklusivinterview mit Melania Trump

Einen Monat nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten trifft

"PussyTerror TV" die designierte First Lady der USA zum exklusiven

Interview: Carolin Kebekus brilliert am 8. Dezember um 22.45 Uhr im

Ersten in der Rolle als ehemaliges slowenisches Fotomodell. Und sie

zeigt: Die bald mächtigste Frau der Welt gibt sich erstaunlich

natürlich, gelassen und umgänglich.



Das Exklusivvideo ist bereits online verfügbar und steht zum Embedden

bereit unter:

https://www.youtube.com/watch?v=XsJEe1yEoTI&feature=youtu.be



Auch in dieser Ausgabe dabei sind zwei weitere bekannte Figuren der

mit dem Deutschen Comedypreis 2016 ausgezeichneten Künstlerin:

Rekord-Nichtnationalspieler Mario Großreuss bringt sich beim FC

Bayern als neuer Sportdirektor ins Spiel. Und Veronika Rodcke,

Charity-Lady aus Köln-Marienburg, die mit ihrer neuen Mission

Waisenkindern zu Nikolaus etwas Freude schenken möchte. Schließlich

hat sie zeitlebens den eigenen Kinderwunsch zurückstellen und dem

stressigen Jetset und Luxus opfern müssen.



Als Gast begrüßt Carolin Kebekus in der Dezemberausgabe Johann König.

Mit Comedian Teddy Teclebrhan wird sie ein Black-Xmas-Medley zum

Besten geben.



"Carolin Kebekus: PussyTerror TV" ist eine Produktion von BRAINPOOL

TV GmbH im Auftrag des WDR. Produzent BRAINPOOL: Jörg Grabosch.

Redaktion WDR: Elke Thommessen.



Fotos stehen unter ARD-Foto.de zur Verfügung.

Weitere Infos unter pussyterrortv.wdr.de, Twitter: #pussyterrrortv



Ein Gespräch mit Carolin Kebekus mit WDR 2 finden Sie in der WDR

Mediathek: http://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr2/audio-pussyterror-

tv-mit-carolin-kebekus-trump-bietet-grosses-potential-100.html









