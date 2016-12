Erste HR-Experten als Cultural Fit Consultants zertifiziert

Die Deutsche Employer Branding Akademie (DEBA) und die meta HR Unternehmensberatung GmbH haben die ersten zertifizierten Cultural Fit Consultants ausgebildet.

(firmenpresse) - Das im deutschsprachigen Raum einmalige Zertifikat wurde an zwölf Teilnehmer/innen vergeben. Sie alle haben erfolgreich an dem Seminar „Certified Cultural Fit Consultant“ teilgenommen und die entsprechenden Beratungskompetenzen zum Thema Cultural Fit in Recruiting und Employer Branding erworben. Die Teilnehmer erhalten hiermit gleichfalls den Partnerstatus für das webbasierte Tool von meta HR, DEBA und Ingentis, den „Cultural Fit Evalueator“ (CFE). Mit dem gewonnenen methodischen Wissen zur Analyse von Unternehmenskulturen und der Möglichkeit, das CFE-Tool in eigene Projekte einzubinden, erweitern die Cultural Fit Consultants ihre Kompetenz und Lösungsangebote an ihre Kunden maßgeblich.



Die im November 2016 zertifizierten Berater/innen sind in der Personalberatung tätig, sind Mitarbeiter/innen im Recruiting oder arbeiten in der Personal- bzw. Organisationsentwicklung. Die vielfältige Zusammensetzung des Teilnehmerfeldes unterstreicht das breite Interesse an der Messung von Unternehmenskultur und der kulturellen Passung von Bewerbern. Das Thema Unternehmenskultur wird für die Unternehmen zukünftig ein immer größerer Wettbewerbsvorteil, sofern die Kultur gut entwickelt ist und sich von Mitbewerbern am Talentmarkt differenziert. Umso gewichtiger ist in Zeiten der Digitalisierung eine zeitgemäße Strategie. Der Einsatz eines Tools wie des Cultural Fit Evalueators verschafft dazu messbare Vorteile.



Das Tool



Der Cultural Fit Evalueator (CFE) ist das vollständig webbasierte Werkzeug für Cultural Fit Recruiting, zum Employer Brand Controlling und zur Wertekulturmessung. Im Einsatzgebiet Personalauswahl bspw. ermittelt der CFE über eine webbasierte Befragung die Passung zwischen Bewerber und Unternehmenskultur. Der so erzeugte Cultural Fit-Score und die zusätzlich verfügbaren Detailreports geben Aufschluss über den kulturellen Passungsrad und die Wertestruktur von Bewerbern und liefern wesentliche Informationen auch für nachfolgende Auswahlgespräche. Kandidaten profitieren ebenfalls von der höheren Transparenz über den eigenen Cultural Fit zur Zielorganisation.



Neben dem Einsatz in der Personalauswahl kann der CFE in weiteren Szenarien Nutzen stiften: Als Self-Assessment-Feature im Personalmarketing, wo das Tool Bewerbern Einblicke in deren Passung und Personalabteilungen hilfreiche Kennzahlen für das Controlling der Employer Brand-Kommunikation liefert. Oder im Rahmen von Kulturfeedback bei Organisationsentwicklungs- und Transformationsprozessen. Kennzeichen des CFE ist einerseits das wissenschaftliche Fundament und andererseits die einfache, nutzerfreundliche Handhabung.



Die Lösungsanbieter



Der Cultural Fit Evalueator ist eine Gemeinschaftsentwicklung von der meta HR Unternehmensberatung GmbH, Ingentis Softwareentwicklung GmbH und Deutsche Employer Branding Akademie GmbH (DEBA). Das Produkt kann über die genannten Unternehmen bezogen werden.



Nächster Termin:

Das nächste Tagesseminar zum Certified Cultural Fit Consultant findet am 03.04.2017 in Berlin statt.











http://www.metahr.de/certified-cultural-fit-consultant/



Keywords (optional):

meta HR Unternehmensberatung GmbH



Die Unternehmensberatung für den Personalbereich unterstützt Unternehmen dabei, im Umgang mit dem Thema Talent leistungsfähiger zu werden und dadurch die Geschäftsergebnisse zu verbessern. Die Aktionsschwerpunkte sind Recruiting-Optimierung (Recruiting Strategien, Candidate Experience, Cultural Fit) und die Steigerung der Arbeitgeberattraktivität.



DEBA



DEBA ist ein Beratungsunternehmen für strategisches und operatives Employer Branding. In der Entwicklung identitätsbasierter und nachhaltiger Arbeitgeberpositionierungen (EVP) ist DEBA Vorreiter und führend im deutschsprachigen Raum.



DEBA Deutsche Employer Branding Akademie GmbH

Kurfürstendamm 194

10707 Berlin

Tel: +49-(0)30-700 159 770

Fax: +49-(0)30-700 159 510



