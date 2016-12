100 Millionen Euro zur Stärkung der transatlantischen Seed-Investitions-Strategie: Partech Ventures schließt seinen Partech Entrepreneur II Fonds

(ots) - Der Investitionsbetrag soll zur Finanzierung

von etwa 80 Start-ups aus Europa und den USA genutzt werden. Die

Finanzierung wird begleitet durch ein einzigartiges Service-Angebot,

das Unternehmern Zugang zum eigenen Expertennetzwerk sowie

einzigartige Kontakte bietet.



Der transatlantische Venture-Capital-Investor Partech Ventures

(www.partechventures.com) gibt den Abschluss seines Seed-Fonds

Partech Entrepreneur II bekannt: Mit einem Volumen von 100 Millionen

Euro schloss der Fonds deutlich über dem ursprünglich anvisierten

Ziel von 80 Millionen Euro.



Partech Entrepreneur I war 2013 mit 30 Millionen Euro gestartet.

Mit Partech Entrepreneur II setzt der global agierende VC seine

erfolgreiche pan-europäische und transatlantische

Seed-Investment-Strategie fort. Allein in den vergangenen 18 Monaten

tätigte das aus ehemaligen Unternehmern bestehende Investment-Team in

den drei Standorten San Francisco, Paris und Berlin mehr als 50

Investments in den USA und sieben europäischen Ländern. Damit ist

Partech Entrepreneur II der aktivste private Seed-Fonds Europas.



Dank eines besonders breiten Auswahlprozesses (pro Jahr werden über

3.000 Dossiers aus über 15 Ländern gescreent) ist das Investment-Team

in der Lage, die größten Talente im Bereich innovativer Technologien

auszumachen und frühzeitig in zukunftsweisende Entwicklungen zu

investieren.

Die Investitionen in Hyperloop (Überschallzug) und Flirtey (Drohnen)

im Segment Logistik, Push Doctor (Online-Gesundheitsberatung) und

Alan (Krankenversicherung) im Bereich Gesundheitswesen, Resolution

Games (neues Spiel der Candy-Crush-Macher) und Sketchfab im

Themenfeld Virtual Reality, Lima und Streamroot in Bezug auf

P2P-Infrastruktur, Monax und Atlas beim Thema Blockchain, Ascend

Loan, Novicap und GetSafe im FinTech/Insurtech-Sektor, Bugcrowd und



Idecsi, wenn es um Cyber Security geht, Influans und Madkudu im

Bereich intelligentes CRM oder Chronext sowie PLAE und Lesara in

Sachen E-Commerce und Marktplatz-Modellen sind nur einige Beispiele

für die Vielfalt der Investments.



Zu den Kapitalgebern des Fonds gehören 90 Unternehmer und

Unternehmerinnen, Business Angels sowie Manager großer

Technologieunternehmen (Twitter, Microsoft, Apple, Oracle, Dropbox,

etc.), die ihre Erfahrungen sowie ihr Netzwerk zur Unterstützung der

Portfoliounternehmen mit einbringen. "Als Investor bei Partech dabei

zu sein, ermöglicht mir, interessante AdTech-Unternehmen aus dem

Portfolio mitzufinanzieren, wie zum Beispiel AlephD", meint Laurent

Delaporte, CEO NetMediaEurope und ehemaliger VP Advertising EMEA bei

Microsoft.



Die von dem Fonds finanzierten Unternehmen, werden im

Partech-Portfolio Teil einer mehr als 130 Start-ups umfassenden

Community, die auf allen Kontinenten tätig ist. Sie profitieren von

einem einzigartigen Business-Development-Programm, das auf einem

exklusiven Netzwerk von mehr als 20 europäischen und amerikanischen,

multinationalen Konzernen aller Industrien sowie zahlreichen

Technologiepartnern (Google, IBM, Amazon, etc.) basiert. Dieses

Netzwerk an Unternehmern und Partnern ermöglicht es Partech

internationale Start-ups zu finanzieren - ein Schlüsselfaktor für

amerikanische und europäische Start-ups bei der Auswahl des

geeigneten Fonds: "Partech bietet aufstrebenden Unternehmen weltweite

Ressourcen", schwärmt Jonathan Spier, Gründer und CEO das

Kinderschuh-Onlineportals PLAE. "Das Team in Europa hat es uns

ermöglicht, eine Kooperation mit einem Händler für den

deutschsprachigen Markt aufzubauen."

Des Weiteren bietet Partech Shaker, ein Start-up-Campus, der 2014 in

Paris eröffnet wurde, einen weiteren Vorteil für Unternehmer:

"Zusätzlich zu den Fonds und dem Know-how bot Partech unserem Team in

der Hyper-Wachstumsphase damit im Herzen von Paris die perfekte

Umgebung zum Wachsen", bestätigt Arthur Waller, Mitgründer und CEO

von PriceMatch.



Durch die Verwendung von Partechs Seed-Funding-System war es

vielen Start-ups wie z.B. Alkemics, PLAE, Bugcrowd, Zeel, Sketchfab

und Tribe möglich, bedeutende neue Finanzierungsrunden zu schließen.

Andere Start-ups wurden von weltbekannten Größen auf dem Markt

akquiriert (PriceMatch wurde von Booking.com gekauft, Pulse.io wurde

von Google gekauft und AlephD wurde von AOL gekauft).



Über Partech Ventures:



Partech Ventures wurde 1982 im Silicon Valley gegründete und ist

eine global aktive Investmentgesellschaft, mit Niederlassungen in San

Francisco, Paris und Berlin. Ein Großteil der Partner sind selbst

Unternehmer oder hatten Führungspositionen in Technologieunternehmen

inne. Das Unternehmen agiert und investiert als Team und hilft

Unternehmern, schnell wachsende Technologie- und Digitalunternehmen

aufzubauen, die große Märkte auf mehreren Kontinenten ansprechen.

Dafür kooperiert Partech Ventures mit Unternehmern in der Seed-

(Partech Entrepreneur), Venture- (Partech International) und/oder

Wachstumsphase (Partech Growth). Seit seinem Bestehen hat Partech 21

IPOs erfolgreich abgeschlossen und mehr als 50 bedeutende

M&A-Transaktionen begleitet. Seit 2012 hat das Partech-Ventures-Team

eine wegweisende Business-Development-Plattform aufgebaut, die

Geschäftsbeziehungen und Synergien zwischen Unternehmern und

strategischen Partnern fördert. Preqin, ein unabhängiges, weltweit

tätiges Marktforschungsunternehmen, zählt Partech Ventures als

einziges europäisches Unternehmen zu den zehn besten

Venture-Capital-Fonds weltweit.







