Starwinzer Leo Hillinger eröffnet Wineshop& Bar in München

(ots) - Der international bekannte Winzer Leo Hillinger

eröffnet am 08. Dezember seinen neuen Standort in München: Leo

Hillinger Wineshop & Bar. "more than wine", der Slogan des

österreichischen Unternehmens, trifft am besten das Konzept der neuen

Lokalität in München: traditionelle Speisen, originelle Accessoires

und jede Menge cHILLiges Lebensgefühl, damit Leib und Seele so

richtig aufatmen und genießen können.



Das spiegelt auch das Interieur im neuen Wineshop wieder. So

stylish wie der Winzer selbst präsentieren sich die Räumlichkeiten:

modern, aber gemütlich, einfach einladend zum Sitzenbleiben auf ein

Plauscherl mit Freunden. Ob für ein leckeres Mittagsmenü oder einfach

zum Ausspannen nach der Arbeit: Kommen Sie vorbei und freuen Sie sich

auf eine genussvolle Zeit in der Leo Hillinger Wineshop & Bar. Beim

Bier ist München Weltmeister und bei den Weinen überzeugt der

Österreicher mit Top-Weinen und einer breiten Vielfalt, von leichten,

fruchtigen Weißweinen bis hin zu extraktreichen Rotweinen. Zusätzlich

kredenzt er den Gästen im neuen Wineshop in München regionale

Leckerbissen wie z.B. "Feuerfleck" und "HILL Spezialitäten Platten"

aus seiner Heimat Burgenland. Ausgewählte Schmankerln, die Sie in

Ruhe bei einem Glas Wein genießen und auch in der Greisslerei kaufen

können. Angeboten wird das komplette Weinsortiment von Leo Hillinger,

wie bereits von seinen 7 weiteren Standorten in Österreich bekannt zu

Abhof Preisen.



Highlights HILL Special Events:

- jeden Donnerstag HILL Ladies Day

(1 Glas GRATIS Secco für alle Ladies)

- jeden Freitag- und Samstagabend DJ Sound

- 1 x monatlich HILL Brunch mit Live Musik



Leo Hillinger Wineshop & Bar

St.-Anna-Str. 18

80538 München

http://leo-hillinger.com



Kostenlose Bilder: http://ots.de/ITZqC







