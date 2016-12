Morgan Freeman exklusiv: ZDFinfo erwirbt Staffeln vier bis sechs der Reihe "Mysterien des Weltalls" / Erstausstrahlungen ab Februar 2017 (FOTO)

(ots) -

Am Montag, 12. Dezember 2016, sendet ZDFinfo von 18.45 Uhr bis

nach Mitternacht acht Folgen der Doku-Reihe "Mysterien des Weltalls"

mit Hollywood-Star Morgan Freeman - aus der zweiten und dritten

Staffel. Wer auch die nächsten Staffeln sehen will, in der sich

Presenter Morgan Freeman erneut mit grundsätzlichen Fragen der

menschlichen Existenz und des Universums auseinandersetzt, der ist

bei ZDFinfo weiterhin genau richtig: Der Digitalkanal hat die Rechte

an der Free-TV-Erstausstrahlung der Staffeln vier, fünf und sechs

erworben.



ZDFinfo-Chef Robert Bachem, Leiter des ZDF-Programmbereichs Info,

Gesellschaft und Leben: "Wir freuen uns, dass ZDFinfo erneut den

Zuschlag erhalten hat. Die Dokus der vorangegangenen Staffeln haben

wir 2016 vielfach gesendet, denn die Reihe passt exakt zur

Programmphilosophie von ZDFinfo: spannende Wissensvermittlung auf

langer Strecke."



Die zehn Folgen der 2013 produzierten Staffel vier sendet ZDFinfo

in exklusiver Free-TV-Premiere ab Februar 2017, die Erstausstrahlung

der zehn Folgen von Staffel fünf (Produktionsjahr 2014) ist für Mitte

2017 geplant, die sechs Folgen von Staffel sechs (Produktionsjahr

2015) sind Ende kommenden Jahres in ZDFinfo zu sehen.



Doch zunächst steht am Montag, 12. Dezember 2016, der nächste

"Mysterien des Weltalls"-Doku-Abend in ZDFinfo auf dem Programm, dem

am Sonntag, 8. Januar 2017, ein weiterer Doku-Marathon mit Morgan

Freeman folgt: Von 15.45 Uhr bis weit nach Mitternacht sind dann in

ZDFinfo 15 Filme aus der "Mysterien des Weltalls"-Reihe in Folge zu

sehen.



