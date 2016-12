Hamburger Fischwerker - Wir beizen seit November Lachs -

(firmenpresse) - Wir sind seit Sommer 2016 ein fischverarbeitendes Unternehmen in Hamburg und konzentrieren uns im Wesentlichen auf traditionell gebeizten Lachs nach skandinavischer Art (Graved Lachs). Dabei verwenden wir ausschließlich frische Kräuter in Kombinationen wie z.B. Orange/Ingwer/Koriander oder Minze/Limette, oder natürlich auch ganz pur.

Insgesamt sind es 22 verschiedene Kräutermischungen. Räucherlachs oder auch geräucherte sowie Graved Lachsforellen aus der Region bieten wir ebenso an. Unser gesamtes Angebot finden Sie unter www.Hamburger-Fischwerker.de

Wir würden uns freuen wenn Sie Interesse an unseren sehr schmackhaften Lachsen haben. Kontaktieren Sie uns gerne unter kontakt(at)hamburger-fischwerker.de oder rufen Sie uns an unter 040-28470370.





Die Hamburger Fischwerker sind ein Fischveredelungsbetrieb, der zum einen gebeizten Lachs nach skandinavischer Tradition (Graved Lachs) mit einer Vielzahl von frischen Gewürzen und Gewürzkombinationen herstellt. Darüber hinaus fertigen wir geräucherte und marinierte Lachsforellen in einem ganz neuen und umweltschonenden Rauchverfahren.



Unsere Lachse kaufen wir direkt am Hamburger Fischmarkt, die Fische kommen aus hochwertigen ASC-zertifizierten Aquakulturen in Norwegen. Die Lachsforellen haben ihre Herkunft regional in der Lüneburger Heide und tragen ebenfalls das ASC-Siegel. Wir produzieren unsere Produkte in der Nordheide in unseren zertifizierten Betrieben unweit des Hamburger Fischmarktes und der Lachsforellenzucht.



Unsere Produkte sind aufgrund der besonderen Beiz- und Räucherart ein besonderes Geschmackserlebnis. Ob für Sie zu Hause für den privaten Bedarf und mit Freunden oder als Firmengeschenk für ihre Kunden, unsere Erfahrungen haben immer gezeigt, dass unsere Produkte ein hoher Genuss sind. Gerne stellen wir auch ein Catering mit Lachs individuell bereit wie z.B. Lachs-Pralinen im Glas oder Lachs auf kleinen Kartoffelpuffern.

