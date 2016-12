Restaurant Empfehlung: Rumi Restaurant in München Lehel

(firmenpresse) - Neueröffnung München Lehel: Das Rumi Restaurant in München befindet sich am Ufer der Isar an der Dianastraße 1 in München Lehel. Unsere Küche bietet feinste afghanische Spezialitäten und wechselnde Mittagsgerichte. Wir bieten eine große Auswahl an Weine und traditionelle Getränke sowie diverse Cocktails. Genießen Sie bei uns völlig neue Speisen aus dem Orient mit aktuellen Cocktails. Entdecken Sie bei uns das neue Geschmackserlebnis mit frischen Zutaten und Gewürzen aus Asien. Die kreative Zubereitung der Speisen ist nicht nur eine Gaumenfreude sondern auch optisch ein Leckerbissen.

Die bevorzugte Fleischsorte in der afghanischen Küche ist Lammfleisch, Ziegen- und Rindfleisch. Dazu wird oft der kurzkörnige Reis serviert. Der Beilagenreis heißt Chalau. Und nicht zu vergessen sind die leckeren Desserts und Süßspeisen.

Lassen Sie Ihre Seele bei uns in eine gemütlich eingerichteten Sitzecke baumeln. Reservieren Sie bei uns Ihren romantischen Dinner oder Ihren Geburtstag oder Weihnachtsfeier einfach telefonisch oder online. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Sie möchten Ihren Partner überraschen? Gerne dekorieren wir Ihnen zu Ihrem Anlass Ihren Tisch nach Wunsch.

Wir bieten die komplette afghanische Küche an. Vom Grillfleisch mit Reis bis hin zu Badenjan und Quorme und Mantu haben wir alles was das Genießer Herz begehrt. Gekocht wird bei uns nach original orientalischen Familienrezepten kombiniert mit der modernen Küche. Wir nehmen uns auch Zeit für Sie und erklären Ihnen all unsere Speisen und Zutaten. Wir bringen Ihnen die Geschmacksvielfalt der afghanischen Küche näher und nehmen Sie mit auf einem Kurzurlaub zu uns in die Heimat. Gerne können Sie auch unseren Catering in Anspruch nehmen. Fragen Sie uns nach Partyservice oder Catering. Unsere Eventfachpersonal steht Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.





Das Rumi Restaurant in München bietet feinste afghanische Speisen und wechselnde Mittagsgerichte.

Rumi Restaurant

