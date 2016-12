TIBCO Mashery Local ermöglicht das API-Management in hybriden Gateway-Umgebungen

Das neueste Release der API-Plattform von TIBCO punktet durch Sicherheit, operative Unterstützung und Container-Funktionalität

(firmenpresse) - München, 06. Dezember 2016 – TIBCO Software Inc.,ein weltweit führender Anbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware, bringt mit TIBCO Mashery® Local 4.0 die neueste Version seiner Lösung für das API-Management heraus. Im Blickpunkt stehen dabei die Unterstützung von Container-basierten Implementierungen und die verbesserte End-to-End-Sicherheit. Der besondere Ansatz der Mashery® Local-Lösung, bei dem der API-Traffic unter Verwendung eines hybriden Gateways on-premise gemanagt wird, verbindet den Komfort und die schnelle Einsatzbereitschaft einer SaaS-Lösung mit der hohen Sicherheit und Flexibilität eines vor Ort stattfindenden API-Managements. Für die Anwender bedeutet das ein spürbares Plus an Sicherheit und operativer Unterstützung, mit dem sie unabhängig von unternehmensinternen IT-Programmen API-gestützte Initiativen für die digitale Transformation definieren und umsetzen können.



„Bisher haben Anbieter von API-Management-Lösungen entweder SaaS- oder On-Premise-Software bereitgestellt, nicht jedoch ein hybrides Produkt, das die besten Merkmale aus beiden Welten vereint“, erklärt Rajeev Kozhikkattuthodi, Vice President Product Management & Strategy bei TIBCO. „Mit Mashery Local 4.0 verfolgen wir einen hybriden Ansatz, der nicht nur branchenweit seinesgleichen sucht, sondern auch eine der flexibelsten und kosteneffektivsten Lösungen ergibt, die derzeit zu haben sind.“



Die hybride Architektur von Mashery Local ermöglicht die einfache Verknüpfung von Mashery Local-Gateways, die in einer gemischten Container- und Multi-Cloud-Umgebung ausgeführt werden, und deren kollektive Verwaltung über eine zentrale Administrationskonsole. Mashery Local lässt sich in jeder Cloud-Umgebung einsetzen, die Docker®-Container unterstützt, wie etwa Amazon Web Services™, Kubernetes™ oder Microsoft Azure®. API-Gateways können damit sehr viel einfacher an der Unternehmensperipherie implementiert werden, d. h. in direkter Nähe zur Quelle vieler API-Programme und Digital-Transformation-Initiativen.





Ein weiteres Highlight von Mashery Local 4.0 ist das ausgefeilte Sicherheitsmanagement, das eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung über on-premise verwaltete Zertifikate und Identitätsspeicher vorsieht. Der innovative Ansatz kombiniert die Vorteile der SaaS-Bereitstellungsmodelle mit der hohen Flexibilität, die das API-Management in einer hybriden TIBCO Mashery-Implementierung auszeichnet.



Ausführliche Informationen zu den API-Managementfunktionen von TIBCO Mashery finden Sie unter www.mashery.com/api-management.







TIBCO Software bringt Unternehmen bei der Transformation zum digitalen Unternehmen voran, indem es alles in Echtzeit verbindet und Augmented Intelligence jedem - von Geschäftsnutzern bis hin zu Datenwissenschaftlern - bereitstellt.

Durch diese Kombination können Unternehmen schneller Antworten finden, bessere Entscheidungen treffen und zielgerichteter handeln. Seit fast 20 Jahren vertrauen Tausende von Unternehmen weltweit auf die TIBCO-Technologie, um sich im Wettbewerb durch überzeugende Kundenerfahrungen, optimierte Assets und innovative, neue Businessmodelle durchzusetzen.

Erfahren Sie unter www.tibco.com wie TIBCO Daten zum Leben erweckt.

Um Neuigkeiten und Updates zum Unternehmen zu erhalten, folgen Sie uns (at)TIBCO auf Twitter, Facebook oder LinkedIn.



###



TIBCO, Mashery und das TIBCO Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken der TIBCO Software Inc. und/oder ihrer Tochterunternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Docker ist eine Handelsmarke oder eine eingetragene Handelsmarke von Docker, Inc. den USA und/oder anderen Ländern. Amazon und Amazon Web Services sind Handelsmarken oder eine eingetragene Handelsmarken von Amazon.com, Inc. oder von Tochterfirmen in den USA und/oder anderen Ländern. Microsoft und Azure sind entweder eingetragene Handelsmarken oder Handelsmarken von der Mircrosoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Produkt- und Unternehmensnamen und -marken, die in diesem Dokument genannt werden, sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden nur zum Zweck der Warenbezeichnung erwähnt.



