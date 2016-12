Erleben Sie den Jahreswechsel in Moskau: Im Hotel Metropol trifft Russische Opulenz auf Italienische Ausgelassenheit

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Das Metropol Hotel Moskau veranstaltet am 31.12.2016 in Zusammenarbeit mit dem Wiener Opernball eine italienische Nacht.

Neapolitanische Liebeslieder, beschwingte Walzer, Opernarien von Verdi und die eine oder andere Tarantella. Die berühmten Sänger Matthew Lee und Valerio Sgardzhi werden Sie das Tanzbein schwingen lassen. Aber der Gaumen kommt natürlich auch nicht zu kurz. Chef Andrey Shmakov hat sich etwas besonderes einfallen lassen.

Kunst und Küche: Erleben Sie die Russische Vielfalt: Sonntags erwartet Sie ein opulenter Brunch unter der beeindruckenden Kuppel des grossen Saals in diesem historisch einzigartigen Hotel. Traditionelle russische Speisen werden geboten, aber moderne Einflüsse sind unverkennbar: der neueste Trend sind handgemachte Lebensmittel von ausgesuchten Farmen. Die hauseigene Historikerin führt sie anschliessend hinter die Kulissen des Hotels und lässt Sie in die 110-jährige Geschichte eintauchen.

Schokoladen-Freuden

Nur für kurze Zeit präsentiert das Metropol eine Dessert Pop Up Bar in Zusammenarbeit mit dem legendären Russischen Chocolatier Confael. Süsse Verführungen, Lebkuchen und Glühwein erwarten die Gäste am Teatralny Platz. Confael stellt dabei seine sieben neuen Dessert Kollektionen vor. Exklusive Verpackungen in russisch floralem Design prägen die A La Russe Kreationen ? das perfekte Geschenk für die Daheimgebliebenen. Der Erdbeer-Cranberry Dragée mit Schokoüberzug wäre unser Geheimtipp…

Üppige Dekoration

Jedes Jahr wieder präsentiert das Metropol ein ausgefallenes Gesamtkunstwerk in Sachen Weihnachts Deko. Hier lassen die berühmtesten Designer Moskaus ihrer Fantasie freien Lauf. Das diesjährige Thema wir noch nicht verraten. Wir zeigen Highlights der Vorjahre…

Stimmen Sie sich mit einem kurzen Video aus dem letzten Jahr ein:

https://youtu.be/Tbn46lWlqu0

Hier finden Sie das ausführliche Programm:

http://metropol-moscow.ru/en/live/3994

