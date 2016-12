Modischer Überflieger

Bag to life

Turnbeutel aus alten Flugzeuglebensrettungswesten (Bildquelle: ehrensachen D/V)

(firmenpresse) - "Unter jedem Sitz befindet sich eine Rettungsweste, die sich durch das Ziehen an den roten Griffen automatisch aufbläst..." So viel weiß wohl fast jedes Kind über Rettungswesten. Dass diese aber vorschriftsmäßig ein Haltbarkeitsdatum haben und so alle paar Jahre ausgetauscht werden müssen, ist eine Tatsache, die viele dann doch überraschen wird. Dem Taschenlabel "BAG to LIFE" war diese übermäßige Müll-Produktion ein Dorn im Auge und hatte bereits 2010 einen Upcyling-Gedanken der "Business-Class": Das Unternehmen kauft die unbenutzten Flugzeuglebensrettungswesten auf und fertigt in Handarbeit in Europa einzigartige und völlig neue Taschen. Denn alle Materialien, die im Flugverkehr verwendet werden sind von höchster Qualität und Hightech-Funktionalität, dazu sehr leicht und durchdacht und somit perfekt für die Produktion von Taschen geeignet. So bekommen diese außergewöhnlichen Materialien, nach dem Upcycling-Prozess, ein neues Leben und schonen dabei die Umwelt. Das Ergebnis dieser Idee und Kreativität ist eine innovative und funktionelle Taschen- und Accessoires-Kollektion, die den Zeitgeist unserer heutigen Bedürfnisse trifft und dazu Funktionalität mit Mode vereint. Als Beach Bag mit bunten Details, angesagter Zugbeutel, lässige Messenger Bag, großer Weekender mit kariertem Stoff oder feminine Ladies Bag mit bunten Riemen und coolen Schnallen lassen nur noch die typisch gelbe Farbe und die kleinen Zeichnungen auf ihr früheres Leben als Rettungsweste schließen. Witzige Details wie rote Zuggriffe, Trillerpfeifen oder Warnlichter bringen ein Augenzwinkern in die Kollektion und spielen mit der Optik der Rettungswesten. BAG TO LIFE schließt den Kreis von handgefertigter Unikat-Qualität, Funktionalität, Design und Nachhaltigkeit.





http://www.bag-to-life.com



BAG TO LIFE designed seit 2010 Unikate aus hocheffizienten Materialien der Flugzeugindustrie. Einzigartige Designs, ökologische Nachhaltigkeit und ein ressourcenschonender Produktionsprozess zeichnen unsere Produkte aus. Sicherheit und Qualität für Ihren Alltag. Survive the mainstream!

ehrensache D/V GmbH& Co. KG

Anja Sziele PR

Anja Sziele

Infanteriestraße 11a, b2

80797 München

mail(at)anjasziele.de

089203003260

http://www.anjasziele.de



ehrensache D/V GmbH& Co. KG

Thomas Gardeia

Stadt: Bayreuth

Telefon: (0) 9 21 78 77 49 29





