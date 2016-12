Dritte erfolgreiche Zusammenarbeit von Barbie und Moschino mit dem Barbie & Ken Geschenkset

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Mit dem Launch des Moschino Barbie & Ken Geschenkset, dessen Look an das außergewöhnliche Styling von Jeremy Scott und Stella Maxwell bei den MTV Video Music Awards 2015 erinnert, lässt Barbie den unvergesslichen Red Carpet Moment der beiden noch einmal aufleben.

In bekannter Manier kreiert Moschino einen farbenfrohen und außergewöhnlichen Look für Barbie und begeistert damit Erwachsene rund um den Globus. Barbie trägt ein schwarzes Abendkleid aus Samt aus der Moschino Fall 2015 Kollektion. Das besondere hierbei ist die außergewöhnliche farbige Schleppe, die sich von der Taille an um die Barbie Puppe legt. Das Design für Ken?s individuell gestalteten Smoking in bunten Längsstreifen ist inspiriert vom bekannten Fernseh-Testbild.

Die Sammler Edition ?Moschino Barbie-Puppe Geschenkset? kostet 219,99 ? und ist in Deutschland exklusiv seit dem 03.12.2016 erhältlich

Für mehr Informationen und Bilder besuchen sie www.barbiemedia.com

Diese Pressemitteilung wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im Mattel GmbH .

Shortlink zu dieser Pressemitteilung:

http://shortpr.com/r744vv

Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:

http://www.themenportal.de/vermischtes/dritte-erfolgreiche-zusammenarbeit-von-barbie-und-moschino-mit-dem-barbie-ken-geschenkset-78729





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.themenportal.de/vermischtes/dritte-erfolgreiche-zusammenarbeit-von-barbie-und-moschino-mit-dem-barbie-ken-geschenkset-78729



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Inspiriert von Kindern und deren Bedürfnissen verfolgt die Mattel-Unternehmensgruppe das Ziel, weltweit führend in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Spielzeugen und Familienprodukten zu sein. Zum Portfolio der meistverkauften Marken von Mattel zählen American Girl®, Barbie®, Fisher-Price®, Hot Wheels®, Monster High® und Thomas & Friends®, so wie viele weitere Marken. Mattel kreiert ebenfalls eine Vielzahl von Produktlinien in Zusammenarbeit mit führenden Unterhaltungs- und Technologie-Unternehmen. Mattel beschäftigt circa 31.000 Mitarbeiter in vierzig Ländern und Gebieten und verkauft in über 150 Nationen Produkte. Mehr erfahren Sie auf: www.mattel.com: http://www.mattel.com/, http://www.facebook.com/mattel oder www.twitter.com/mattel

Dies ist eine Pressemitteilung von

Mattel GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Mattel GmbH

Anne Esau

Solmsstraße. 4

60486 Frankfurt am Main

Anne.Esau(at)mattel.com

+49 69 795330-0

http://shortpr.com/r744vv



Datum: 06.12.2016 - 18:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1433313

Anzahl Zeichen: 2143

Kontakt-Informationen:

Firma: Mattel GmbH

Ansprechpartner: Anne Esau

Stadt: Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 795330-0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 107 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung