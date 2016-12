Urlaubsplanung 2017: Wie wäre es mit einem Kenia Badeurlaub und Safari?

(firmenpresse) - Sieben Tage erholen am Strand, sieben Tage etwas erleben. Wer sich so seinen Urlaub vorstellt, für den sollte ein Kenia Badeurlaub kombiniert mit einer Safari das Richtige sein. Das Land in Ostafrika hat zwei Attraktionen zu bieten, die in dieser Art nur selten an einem Urlaubsort zusammenkommen: Strände wie aus dem Bilderbuch sowie eine äußerst vielfältige Tierwelt. Bei der zweiwöchigen Keniareise inklusive 7 Tage Out of Africa Safari lässt sich beides ideal miteinander kombinieren. Die Seite kenia-safari-reisen.de gibt einen Einblick in den Ablauf einer solchen Afrika Reise.



Badeurlaub im komfortablen Strandhotel plus Besuch von fünf Wildreservaten



Zu Beginn der Afrika-Safarireise steht alles im Zeichen der Erholung. Dreh- und Angelpunkt ist das ****+Pinewood Beach Resort & Spa an der Südküste von Kenia. Das Hotel am Galu Beach punktet mit einem ausgezeichneten Service und einem umfangreichen Wohlfühlangebot. Die Hotelanlage wurde direkt am feinsandigen, weißen Strand errichtet und bietet 58 Deluxe-Zimmer sowie Suiten. Sie ist umgeben von ursprünglicher Natur und ein Tipp für Naturliebhaber, Ruhesuchende sowie Wassersportler. Von hier aus wird auch zur siebentägigen Safari durch gleich fünf Wildreservate aufgebrochen.



Die Big Five lassen bitten



Auf dem Programm stehen Pirschfahrten im Tsavo Ost, im Tsavo West, im Amboseli, im Lake Naivasha und in der Masai Mara. Die Masai Mara ist Heimat der legendären Big Five und bildet somit einen Höhepunkt dieser Rundreise. Übernachtet wird bei dem Angebot in ausgewählten Lodges, die mitten in den Nationalparks liegen und Tierbeobachtungen von der Unterkunft aus ermöglichen.





Kunden von Safari-Tours profitieren von über zwei Jahrzehnten selbst gesammelter Afrikareiseerfahrung des Teams. Die Mitarbeiter sowie Firmeninhaber Sören Reh reisen mehrmals jährlich selbst auf den größten Kontinent der Erde. Aus den mitgebrachten Eindrücken und den persönlichen Wünschen des Kunden kreieren sie individuelle Reiseangebote.

