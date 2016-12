Amazon und JD.com zeigen auf der AWE 2017 starke Präsenz

führenden E-Commerce-Plattformen, eine strategische Partnerschaft

eingegangen und hat sie eingeladen, auf der kommenden AWE 2017

weitere intelligente Haushaltsgeräte vorzustellen und Konsumenten aus

erster Hand international anerkannte, hochwertige Marken und ihre

außerordentliche Leistung zu zeigen.



Die von der chinesischen Vereinigung für elektrische

Haushaltsgeräte organisierte AWE ist eine wichtige Veranstaltung auf

dem Niveau von CES und IFA, und ihre nächste Ausgabe wird mit der

Ausweitung auf 120.000 Quadratmeter Ausstellungsraum in acht Hallen

historische, neue Höhen erklimmen.



Angesichts der explosiven Nachfrage chinesischer Konsumenten nach

hochwertigen Produkten mit großem Mehrwert hat sich Amazon zum ersten

Mal entschieden, auf der AWE 2017 präsent zu sein und wird die Amazon

Life Show mit hochwertigen, kleinen Haushaltsgeräten einrichten, die

von Schönheitspflege, über Küchengeräte, bis hin zur

Gesundheitspflege und mehr reichen.



Im März 2016 begann JD.com auf der AWE 2016 mit einer Ausstellung

für das intelligente Heim, die sechs Erlebnisbereiche umfasste

(einschließlich einer unabhängigen Küche, eines offenen Wohnraums und

eines Sonderbereiches für Haushaltsgeräte) und in denen Produkte von

Siemens, Samsung, Casarte, LG, Midea, Robam, Fotile, TCL, Haier,

Panasonic, LeTV, Hisense, Joyoung, Phillips, A.O. Smith und vielen

mehr zu sehen waren. Dies brachte Konsumenten näher an die neuesten

Technologien heran.



Einer der wichtigsten Vertriebskanäle für Konsumenten sind

E-Commerce-Plattformen, die vermehrt Bemühungen unternehmen,

intelligente, hochwertige Produkte zu bewerben und die ihr Portfolio

um grenzüberschreitendes Geschäft erweitern, um Konsumenten Produkte

aus der ganzen Welt anzubieten. Amazon China verzeichnete seit dem



Jahr 2014, als das Unternehmen begann grenzüberschreitende Dienste

anzubieten, mehr als 10 Millionen Aufträge aus dem Ausland. In der

ersten Hälfte 2016 stieg das Volumen des grenzüberschreitenden

Einkaufssegments verglichen mit demselben Zeitraum des Vorjahres um

das Vierfache. AWE ist die Messe mit dem höchsten Niveau für die

chinesische Haushaltsgeräte- und Unterhaltungselektronikbranche, und

sie hat sich zur bevorzugten Plattform für Offline-Werbung von

E-Commerce-Anbietern entwickelt.



Nur drei Wochen nach der offiziellen Bekanntgabe der AWE 2017

waren 80 % der Stände ausgebucht und der Rekord des Vorjahres damit

eingestellt. Die AWE erweitert ihr Portfolio um mehr internationale

Marken, wie ABB, KUKA, Karcher, Tiger, Vitamix, Cuisinart, Omega,

Fisher & Paykel, Westinghouse, Vidal Sassoon, BaByliss und Laurastar.



Die offizielle Website von AWE: http://awe.com.cn/en/







