Slim Chickens und Alghanim Industries starten internationale Partnerschaft zum Ausbau der Präsenz im Nahen Osten

(ots) -



MENA-Region Slim Chickens Standort wird Anfang des Jahres 2017

öffnen



Slim Chickens, das führende Unternehmen im Bereich "besseres

Hühnerfleisch" für Fast-Casual-Restaurants, wird damit fortfahren,

sein Konzept für frisches Hühnerfleisch durch eine Partnerschaft mit

Alghanim Industries, einem der größten privaten Unternehmen im Nahen

Osten und Nordafrika (MENA), erstmals außerhalb der Vereinigten

Staaten auszuweiten. Die zwei Unternehmen gaben heute bekannt, dass

sie eine Master-Franchise-Vereinbarung eingegangen sind, die es

Alghanim Industries ermöglichen werden, Slim Chickens Marke und

Esserlebnis in der MENA-Region einzuführen.



(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161205/445568 )



(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161205/445569 )



(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161205/445570 )







Alghanim Industries, mit Sitz in Kuwait (Kuwait) besitzt und betreibt

mehr als 30 Unternehmen in 40 Ländern in der gesamten MENA-Region, in

der Türkei, in Indien und in Südostasien. Seit seiner Gründung vor

mehr als einem Jahrhundert haben konsumentenorientierte Unternehmen

das Unternehmen geerdet. Heute besteht das wachsende Portfolio aus

300 Marken, unter anderem einer Reihe von US-Partnern wie General

Motors, Ford, Mars, Whirlpool, Wendy's und American Express.



Gegründet im Jahr 2003 in Fayetteville (Arkansas) hat es sich Slim

Chickens zur Aufgabe gemacht, ein "einschneidendes

Hühnerfleisch"-Erlebnis in seinen Bereich der Restaurantbranche zu

bieten, mit einem Fokus auf hoher Qualität und frischem Huhn. Die

bodenständige Marke aus dem Süden bietet von Hand panierte und

gegrillte Hähnchenstreifen zusammen mit handgemachten Dip-Saucen -

insgesamt gibt es 10, alle mit außergewöhnlichem Geschmack, die

sowohl bei Gästen als auch Restaurantkritikern beliebt sind.





Es wird erwartet, dass das erste MENA-Region Restaurant von Slim

Chickens in Kuwait im März 2017 öffnen wird. Dieser Eröffnung wird

eine schnelle Einführung der Marke in der gesamten Region folgen.



Der Vorsitzende von Alghanim Industries, Kutayba Alghanim,

erklärte: "Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unser Portfolio

durch Partnerschaften mit den bahnbrechenden wertorientierten

Konsumunternehmen der Welt zu erweitern, und wir freuen uns darauf,

das Konzept von Slim Chickens den Verbrauchern im Nahen Osten

nahezubringen." Der Vorsitzende fügte hinzu: "Alghanim Industries ist

stolz auf seine nachweisliche Erfolgsgeschichte, erfolgreich

Unternehmen mit großem Potenzial zu entwickeln, die den Bedarf der

wachsenden Kundenbasis in dieser Region erfüllen können".



"Durch unsere Partnerschaften in den letzten Jahren haben wir ein

tiefes Verständnis der Erwartungen der Verbraucher für Getränke- und

Nahrungsmittelangebote in der MENA-Region entwickelt", erklärte der

CEO von Alghanim Industries, Omar Alghanim. "Slim Chickens ist eine

der am schnellsten wachsenden Marken in den Vereinigten Staaten und

wir haben keinen Zweifel daran, dass das Unternehmen im Nahen Osten

den gleichen Erfolg erleben wird. Alghanim Industries und Slim

Chickens teilen wichtige Kernwerte: Beide Unternehmen weisen eine

enge Anbindung an die Community auf, einen kompromisslosen Ansatz zu

Qualität und sie streben kontinuierlich danach, die Erwartungen der

Kunden zu übertreffen. Wir sind sehr begeistert von der Möglichkeit

bei der internationalen Entwicklung der Marke Slim Chickens mit dabei

zu sein und das erste Geschäft außerhalb des US-Markts in unserer

Region zu eröffnen."



Der CEO von Slim Chickens, Tom Gordon, sprach auch von den

gemeinsamen Werten und der bahnbrechenden Vorgehensweise: "Das Erbe

von Alghanim Industries, einen hochkarätigen Kundendienst sowie

erstklassige Produkte bereitzustellen, machen dies zu einer

einzigartigen Möglichkeit für unsere Marke", erklärte er. "In den

letzten Monaten haben wir mehr über das Unternehmen, die Menschen und

die gemeinsamen Werte unserer zwei Unternehmen erfahren, und wir

könnten nicht mehr übereinstimmen."



"Wir sind sehr begeistert und fühlen uns geehrt, mit Alghanim

Industries zusammenzuarbeiten, und wir freuen uns darauf, mit dem

gesamten Team von Alghanim Industries zusammenzuarbeiten, um unsere

aktuellen, handgemachten Rezepte und die Gastfreundschaft und den

Service des Südens in den Nahen Osten zu bringen", erklärte Tom

Gordon. "Bei Slim Chickens geht es um ehrliches Essen,

gemeinschaftliche Mahlzeiten und ein Engagement für lokale

Gemeinschaften. Diese Partnerschaft wird es uns ermöglichen, unsere

Vision und unsere Stimme auf eine neue und umfassende Weise zu

erweitern und um mit wertgeschätzten Gästen in der gesamten

MEAN-Region in Kontakt zu kommen."



Alghanim Industries weitet sein Portfolio für Getränke und

Nahrungsmittel aktiv aus. Der erste Schritt dafür wurde im Jahr 2013

mit der Franchise-Vereinbarung des im Vereinigten Königreich

ansässigen Unternehmens Costa Coffee gemacht, der zweitgrößten

Kaffeehauskette weltweit. Im Jahr 2015 erwarb Alghanim Industries die

Rechte zur Entwicklung des US-ansässigen Restaurants in der

MENA-Region. Zum Abkommen gehören alle bereits bestehenden Standorte

in den Vereinigten Arabischen Emiraten und umfasst die weitere

Expansion nach Kuwait im Jahr 2016 und Saudi Arabien im Jahr 2017.

Slim Chickens ist Alghanim Industries neueste Ergänzung zu seinem

schnell wachsenden Portfolio für Getränke und Nahrungsmittel. Für

weitere Informationen besuchen Sie bitte: http://www.alghanim.com



MENA Pressenanfragen



Alghanim Industries



Reem AIGshat



ralgshat(at)alghanim.com



+965-60650205

UK Presseanfragen



Powerscourt



Giles Read / Isabelle Saber / Tessa Berry



alghanim(at)powerscourt-group.com



+44(0)20-7324-0495

US Presseanfragen



Hill+Knowlton Strategies



Leslie Cauley



Leslie.Cauley(at)hkstrategies.com



+1(202)412-4847



Original-Content von: Alghanim Industries



Dies ist eine Pressemitteilung von

Alghanim Industries

Datum: 06.12.2016 - 17:49

Sprache: Deutsch

Kontakt-Informationen:

Firma: Alghanim Industries

Stadt: Kuwait-Stadt





