neues deutschland: Zum Urteilüber den Atomausstieg

(ots) - Die Atomkonzerne sind weitgehend durchgefallen mit

ihren Schadenersatzklagen. Dennoch wird das dummdreiste Vorgehen

teilweise belohnt. Über Jahre haben sie Subventionen vom Staat

eingestrichen und bei der Atommülllagerung werden sie weitgehend aus

der Verantwortung entlassen. Trotzdem gibt man vor Gericht den armen,

vom bösen Staat enteigneten Stromerzeuger. Die anstehenden

Kompensationen, auch wenn sie eher niedrig ausfallen, sind ärgerlich,

da völlig unnötig. Der Staat wäre gegen alle Forderungen gefeit,

hätte die schwarz-gelbe Bundesregierung 2010 nicht den Unsinn mit der

Laufzeitverlängerung beschlossen, sondern den Atomausstieg von 2002

fortgesetzt. Und dann verpfuschte man bei der neuerlichen Kehrtwende

noch das Gesetz. Geradestehen müssen nun andere. Trotz des

Teilerfolgs der Atomkonzerne hat das Urteil auch eine positive

Botschaft: Karlsruhe hat klar gemacht, dass all jene, die jegliches

staatliches Eingreifen ins Privateigentum als verfassungswidrig oder

zumindest als entschädigungspflichtige Enteignung ansehen, völlig

daneben liegen. Sozialpflichtigkeit von Eigentum und das

Gemeinwohlinteresse wiegen höher. Das bietet Optionen für viele

Bereiche, nicht nur die Atomkraft. Und dies zeigt, wie gefährlich es

wäre, wenn private Schiedsgerichte, wie im Handelsabkommen TTIP

vorgesehen, noch mehr Einfluss gewönnen. Bei diesen zählt nämlich nur

das, was Investoren wegen Regierungshandelns durch die Lappen geht,

keine Verfassungsgrundsätze. So gesehen ist das Urteil auch eine

Mahnung.







Original-Content von: neues deutschland



Datum: 06.12.2016 - 17:47

