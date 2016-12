Seltene Skulptur von Leonardo da Vinci wird in Mailand ausgestellt

(ots) - Eine öffentliche

Ausstellung, bei der die einzige bis heute bekannte Skulptur aus der

Hand von Leonardo da Vinci gezeigt wird, wurde am 24. November im

Mailänder Palazzo delle Stelline, Institut Francais, eröffnet - ganz

in der Nähe von Santa Maria delle Grazie, der Heimat des Gemäldes Das

letzte Abendmahl von Leonardo da Vinci.



Der führende da-Vinci-Experte und Autor Professor Ernesto Solari

stellte das Exponat vor und erläuterte, dass, "dank der

Pferd-und-Reiter-Statue Gouverneur Charles d'Amboise zum ersten Mal

nach mehr als 500 Jahren nach Mailand zurückkehrt". Die meisten

Fachleute sind sich einig, dass die Skulptur, die 1508 von Leonardo

da Vinci geschaffen wurde, ein Modell für eine größere, aber nie

vollendete Statue für d'Amboise ist, der ein enger Freund und Gönner

von da Vinci war.



Bei der Eröffnungsfeier waren ebenfalls die Besitzer des

Kunstwerks, James Petty und Rod Maly aus Las Vegas, Nevada, zugegen.

"Diese Ausstellung ist erst die dritte öffentliche Präsentation der

originalen Bronzeskulptur zusammen mit der ursprünglichen Form, die

dieses Kunstwerk möglich machte", erklärte Herr Petty. "Es ist ein

perfekter Rahmen, dass wir dieses einzigartige Werk gemeinsam mit den

Menschen in Mailand bewundern können, wo Leonardo da Vinci Pferd und

Reiter geschaffen hat und seine genialen Fähigkeiten als Erfinder,

Forscher und Künstler oft bewiesen hat", fügte Herr Maly hinzu.



Das Exponat wird bis zum 22. Dezember 2016 gezeigt werden. Die

Ausstellung Leonardo Bildhauer - Pferd und Reiter ist täglich von

10.00 Uhr bis 19.00 Uhr geöffnet (außer Montags). Der Eintritt zur

Ausstellung beträgt für Erwachsene 5 Euro und für Schulkinder ist der

Eintritt frei. Zukünftige Pläne für eine öffentliche Ausstellung

umfassen Ausstellungsorte in Europa, Südostasien und Amerika.









