Mitteldeutsche Zeitung: zu Merkel

(ots) - Nach dem knappen Wahlsieg über Gerhard Schröder

hatte Merkel die asymmetrische Demobilisierung als Wahlkampftaktik

perfektioniert. Kein Thema war so sozialdemokratisch, dass sie es

nicht verbal ebenfalls besetzte. In ihrer Rede zeigte Merkel nun

klar, dass sie diese Taktik aufgeben muss. Erstmals spürt die CDU

echten Druck. Die Union muss nun Farbe bekennen, ihr Profil

herausstellen. Man mag von Merkels Ankündigungen wie der Forcierung

innerer Sicherheit, von Daten- und Freihandel, von Symbolthemen wie

dem Burkaverbot halten, was man will: Es täte der Politik gut, nicht

mehr um eine vage Mitte zu kämpfen, sondern unterscheidbare Entwürfe

anzubieten.







