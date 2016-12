Mitteldeutsche Zeitung: zur Pisa-Studie

(ots) - Noch immer bestimmt die soziale Herkunft in

Deutschland wesentlich über die Bildungschancen mit. In Zeiten des

demografischen Wandels ist das nicht nur unfair, sondern geradezu

dumm. Auch der Abstand zwischen Kindern mit Migrationshintergrund zu

den Altersgenossen ist zu groß. Mittelmaß in der Bildung reicht

nicht. Jetzt muss Deutschland alles tun, um die ins Bildungssystem

zu integrieren, für die es besonders schwierig ist: die Kinder der

Flüchtlinge. Damit kein gesellschaftlicher Sprengstoff entsteht.







