Fachkräfte dringend gesucht: Mittelstand 2016 im Stimmungshoch

Hoffmann Melcher Partner

(firmenpresse) - Gute Stimmung beim Mittelstand: Seit Anfang des Jahres geht es kontinuierlich bergauf. Allerdings tut sich eine andere Baustelle auf. Der Konjunkturaufschwung verlangt nach einer größeren Zahl an gut ausgebildeten Fach- und Führungskräften - und hier herrscht großer Mangel. Vor allem Top-Leute sind derzeit nur schwer zu finden. Um sie zu rekrutieren werden daher zunehmend Spezialisten beauftragt. Personalberater sind Profis, wenn es um das Gewinnen von hochqualifizierten Fach- und Führungskräften geht. Die sich auf hoffmannmelcher.de vorstellende Personalberatung hat sich eigens zu diesem Zweck auf die Betreuung von mittelständischen Unternehmen spezialisiert.



Personalberater wesentlich am Wirtschaftsaufschwung beteiligt



Die Personalberater sind wesentlich am Wirtschaftsaufschwung in Deutschland beteiligt. Mit ihrer Tätigkeit sorgen sie dafür, dass die Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben. Die Berater konzentrieren sich auf den Wirtschaftsfaktor Mensch, ohne den auch in Zeiten der Automatisierung und Digitalisierung nichts geht. Selbst wenn Maschinen und Computer heute eine ganze Reihe von Aufgaben übernehmen, müssen sie vom Menschen gebaut und anschließend bedient oder programmiert werden. Das erfordert ein hohes Maß an Wissen und Können, welches wiederum eine entsprechende Ausbildung voraussetzt. Je höher die Qualifikation ist, umso seltener werden die zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte.



Hochqualifizierte Fach- und Führungskräfte für den Mittelstand



Das Problem kennt die Hamburger Personalberatung HOFFMANN MELCHER PARTNER gut. Sie hat ihr Dienstleistungsspektrum deshalb gezielt auf die Unterstützung von Mittelständlern zugeschnitten, die Schlüsselpositionen besetzen wollen. Die Rekrutierung von hochqualifizierten Fach- und Führungskräften steht im Mittelpunkt der Beratertätigkeit. Hierbei gehen die Berater gezielt auf die Wünsche und Bedürfnisse aller Beteiligten ein, da nur durch diesen individuellen Ansatz alle Parteien nachhaltig zufriedengestellt werden können.









Eine über dreißigjährige Expertise in der Personalbranche ist das Aushängeschild der beiden Gründer der Beratung HOFFMANN MELCHER PARTNER. Die in Hamburg ansässige Personalberatung ist Ansprechpartner für mittelständische Unternehmen, die auf der Suche nach hochqualifizierten Fach- und Führungskräften sind. Das Team um Henning Hoffmann hat in den vergangenen Jahren mehrere hundert Suchmandate erfolgreich betreut.

Datum: 06.12.2016

Sprache: Deutsch

