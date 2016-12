Neue Westfälische (Bielefeld): Italiens Ministerpräsident denkt wieder an Angriff

Renzis Risiko

Julius Müller-Meiningen, Rom

(ots) - Der König ist tot, es lebe der König. Nach

diesem Motto hören sich die waghalsigen Pläne von

Noch-Ministerpräsident Matteo Renzi an. Der Plan, die Italiener

innerhalb weniger Monate ein neues Parlament wählen zu lassen, ist

ein Wagnis. Die Finanzmärkte würden das Risiko eines Sieges der

unberechenbaren und EU-skeptischen 5-Sterne-Bewegung und ihres

Megafons Beppe Grillo kalkulieren. Der stärkste Gegner dieser Option

ist deshalb Staatspräsident Mattarella, der während der Krise Garant

der Stabilität sein will. Das Staatsoberhaupt strebt eine neue

Regierung an, die bis zum regulären Ende der Legislaturperiode im

Februar 2018 amtiert. Doch auch diese Variante birgt Risiken. Italien

bekäme damit bereits die dritte Regierung in Folge, deren Chef nicht

als Spitzenkandidat bei Wahlen kandidierte und somit keine direkte

Legitimation durch die Wähler hätte. Käme Italien wirtschaftlich

weiter nicht voran, bekämen die Populisten noch mehr Zulauf. Das

bittere Erwachen wäre dann nur aufgeschoben. Das Vabanque-Spiel

Renzis, jetzt alles zu riskieren, hat so durchaus seine Berechtigung.

Renzi bleibt eine der wenigen sinnvollen Optionen in Italien. Der

Blick auf die politische Konkurrenz macht ratlos. Da sind der

unberechenbare Schreihals Grillo, der korrupte Altmeister Silvio

Berlusconi sowie die Fremdenfeinde von der Lega Nord. Renzi wäre das

kleinere Übel. Der große Verlierer könnte zum Sieger werden. Und

vielleicht sogar zum Retter der EU.







