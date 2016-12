WAZ: Steuerzahler sind die Verlierer

- Kommentar von Ulf Meinke zum Atomausstieg

(ots) - Dem Bundesverfassungsgericht ist ein seltenes

Kunststück gelungen: Einerseits sind die Aktienkurse der Atomkonzerne

kräftig gestiegen, andererseits ruft die Entscheidung der Richter

auch bei Kernkraftgegnern Genugtuung hervor. Alle haben eben ein

bisschen gewonnen.



Der größte Verlierer ist allerdings der Steuerzahler, zu dessen

Lasten eine Entschädigung für die Energieversorger geht. Die Bürger

werden für die Energiewende zur Kasse gebeten - wieder einmal. Die

Verantwortung dafür liegt bei Kanzlerin Merkel. Ihre schwarz-gelbe

Bundesregierung war es, die eine Laufzeitverlängerung für die

Atommeiler durchgesetzt und nach dem Schock von Fukushima wieder

zurückgezogen hat.



Milliardenzahlungen an die Konzerne gelten zwar als

unwahrscheinlich, aber es dürften durchaus stattliche Millionensummen

in die Kassen von Eon, RWE und Co. fließen. Auch wenn das

Verfassungsgericht nun gesprochen hat: Weder gibt es endgültige

Klarheit zu den Kosten des Atomausstiegs noch sind die finanziellen

Probleme der Energieversorger gelöst. Jetzt ist die Bundesregierung

am Zug. Einmal mehr zeigt sich, dass kaum eine Branche derart

abhängig von der Politik ist wie die Energieindustrie.







