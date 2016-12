Arduino Feiert Große Eröffnung des Weltweit Ersten Stores

Arduino Store eröffnet am 10. Dezember in Berlin; Maker kommen zusammen, um zu

tüfteln, zu designen und zu entwickeln



San Jose, CA und Berlin, Deutschland-6. Dezember 2016-Arduino, das weltweit

führende, auf Open-Source basierende Ökosystem für Bildung, Maker und IoT Märkte

und sein Partner ALLNET, Entwickler und Hersteller zukunftsweisender Netzwerk-

und Kommunikationstechnologien, gaben heute die Eröffnung des ersten Arduino

Ladengeschäfts bekannt. Am 10. Dezember, im Herzen Prenzlauer Bergs, wo

Künstler, Entrepreneurs, Lehrer und Maker zusammenkommen, um ihre neuesten

Projekte zu realisieren, wird Arduino wartenden Kunden die Türen zum neuen Store

öffnen.



Der Arduino Store eröffnet gerade rechtzeitig zur Weihnachtszeit und die Idee

dahinter ist es, einen spannenden Maker Space zu bieten, in dem Interessierte

mit Arduinos bekannter Open-Source basierter Hardware und Software tüfteln,

programmieren, lernen und basteln können. Zudem haben sie Zugang zu Werkzeugen,

Trainings, Workshops und Experten, die benötigt werden, um neue und innovative

Produkte zu realisieren.



"Nicht jeder hat eine private Werkstatt zu Hause oder bei der Arbeit - Maker

benötigen Platz, Freiheit und Teamarbeit und die Möglichkeit, Werkzeuge,

Maschinen und geballte Kreativität zu nutzen, um Neues zu erfinden", sagt

Federico Musto, CEO bei Arduino. "Unser Maker-Ökosystem wächst kontinuierlich

und entwickelt sich ständig weiter, deshalb ist es nun an der Zeit, unseren

ersten Arduino Retail Store zu eröffnen, der erste Laden seiner Art innerhalb

der Maker Bewegung. Dadurch geben wir passionierten Kunden die Möglichkeit,

einzigartige Produkte und Projekte zu finden und auf Experten in den Bereichen

Technik, Robotik, Programmieren und Löten zu treffen, sowie Zugang zu

Industrieprojekten zu den Themen Gesundheitswesen, Wearables, intelligente

Autos, Städte und vieles mehr zu haben. Wir freuen uns besonders, unsere



Partnerschaft mit ALLNET weiter zu festigen und diesen Traum gemeinsam wahr

werden zu lassen."



Melden Sie sich jetzt für unsere Große Neueröffnung am Samstag, 10. Dezember, an

und treffen Sie Arduino Experten und -Mitarbeiter und lernen Sie von hunderten

Arduino Makern. Es gibt Musik, Mode, Buffet und Arduino Projekte in Aktion. Für

weitere Informationen, klicken Sie bitte hier.



"Wir sind überglücklich, mit Arduino zusammenzuarbeiten, um den ersten Arduino

Store zu eröffnen. Ein Ort, an dem sich unsere Kunden treffen können, um

Projekte zu teilen und Ideen mit anderen Makern auszutauschen. Kurzum: Ein Ort,

der inspiriert!" meint Wolfgang Marcus Bauer, CEO bei ALLNET. "In diesem Laden

rücken "selber machen" und Spaß dabei haben in den Fokus. Ähnlich wie die

bekannten Maker Faires, die auf der ganzen Welt stattfinden, wird dieser Laden

Menschen jeden Alters einen Platz geben, um Spaß am Experimentieren zu entdecken

und ermöglicht gleichzeitig eine besondere, neue Art des Umgangs und Lernens mit

Technologie. Wir sind auch sehr aufgeregt, einen Ort zu schaffen, an dem Lehrer

Open Source-Projekten näher kommen und ihr neu erlerntes Wissen an die Schulen

bringen können."



Arduino wird Produkte von Brick'R'knowledge, dem erweiterbaren Elektroniksystem

zum Lernen, Experimentieren und Entwickeln für junge Maker, anbieten. Es ist

dafür geeignet, Protoypen und Produkte zu Hause und in Schulen zu testen, zu

entwickeln und zu bauen. Außerdem wird man im neuen Arduino Store Roboter von

Makeblock finden, die dabei helfen, selber Roboter zu bauen, zu programmieren

und via Bluetooth oder WLAN zu steuern.



Über ALLNET

ALLNET ist Entwickler und Hersteller moderner Netzwerk- und

Kommunikationstechnologie und viele innovative Produkte aus den Bereichen,

Netzwerk, Storage, Security und Home Automation werden in unseren eigenen Labors

entwickelt. Durch Flexibilität, Schnelligkeit und Innovationskraft entwickelt

ALLNET eigene Lösungen, Produkte und Geschäftsmodelle, die die

Marktanforderungen von heute und morgen erfüllen.



Über Arduino

Arduino ist das weltweit führende Open Source-basierte Software- und Hardware-

Ökosystem. Das Unternehmen bietet IoT Entwicklern und Makern aller Altersgruppen

die Möglichkeit, clevere, zusammenhängende und interaktive Geräte zu bauen und

das Ganze mithilfe erschwinglicher Technologien. Für mehr Informationen, klicken

Sie hier: www.arduino.org



Arduino PR | Kelly Brieger | Kelly(at)kbpr.net | www.arduino.org | 650.704.1748









