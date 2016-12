Allg. Zeitung Mainz: Weiter so / Kommentar von Mario Thurnes zu Merkel

(ots) - Von Angela Merkel heißt es, sie denke die Dinge von

ihrem Ende her. Und von da sieht es gut für sie aus. Jetzt erscheinen

die Überschriften, die zum Essener Parteitag passen, wenig attraktiv:

"Das Gewohnte" oder "Das geringere Übel". Im September 2017 wird

genau das aber die Deutschen überzeugen. Denn dann haben sie die

Wahl zwischen den unberechenbaren Rechten von der AfD auf der einen

Seite und SPD, Grünen und Linken auf der anderen Seite, die ein

gemeinsames Bündnis zumindest nicht ausschließen. Dazu kommt als

Herausforderer entweder Martin Schulz als bestenfalls kleinster

gemeinsamer SPD-Nenner oder gar Sigmar "Der Wankelmütige" Gabriel.

Gleichzeitig stehen Themen auf der Agenda, welche die Deutschen

verängstigen: Kriegsgefahr, ungelöste Probleme in der

Flüchtlingspolitik, Risiken für die Wirtschaft oder Löcher in

Sozialkassen. In diesem Szenario hat Merkel als das gewohnte,

geringere Übel beste Chancen, zum vierten Mal Kanzlerin zu werden.

Nur: Was kommt danach? Merkels Politik war schon in den ersten elf

Jahren davon geprägt, Dinge nicht anzupacken, wenn die schwierig

umzusetzen sind. Die Folge ist ein enormer Reformstau: ein dringend

sanierungsbedürftiges Straßen- und Schienennetz, ein sich

ausbreitender Niedriglohnsektor oder Defizite in der inneren

Sicherheit in Folge einer rigiden Sparpolitik. Nach dem September

2017 bräuchte dieses Land eine Aufbruchstimmung. Für die steht Merkel

aber eben nicht. Das zeigte auch ihr Ergebnis bei der Wiederwahl zur

Parteivorsitzenden. Die Kanzlerin verkörpert stattdessen ein: Weiter

so!







Pressekontakt:

Allgemeine Zeitung Mainz

Andreas Trapp

Newsmanager

Telefon: 06131/485890

online(at)vrm.de



Original-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Allgemeine Zeitung Mainz

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 06.12.2016 - 20:04

Sprache: Deutsch

News-ID 1433343

Anzahl Zeichen: 1991

Kontakt-Informationen:

Firma: Allgemeine Zeitung Mainz

Stadt: Mainz





Diese Pressemitteilung wurde bisher 98 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung