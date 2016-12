Neue Westfälische (Bielefeld): CDU-Parteitag

Merkel zu sozialdemokratisch

Carsten Heil

(ots) - Merkels Rede auf dem Parteitag der CDU in Essen

war extrem stark - ihr Ergebnis bei der Wiederwahl zur

Parteivorsitzenden extrem schlecht. Das zeigt wie aufgewühlt und

verunsichert die CDU-Mitglieder in Deutschland sind. Denn es ist

geradezu dumm, der Spitzenkandidatin im Jahr vor der Bundestagswahl

einen solchen Denkzettel zu verpassen, ja fast eine Niederlage

beizubringen. Selten hatte die Kanzlervorsitzende eine so

facettenreiche Rede gehalten. Doch sie sprach weniger als

kämpferische Parteivorsitzende, sondern als Regierungschefin. Sie hat

politische Verantwortung übernommen, keine unerfüllbaren Versprechen

gemacht und hat Klartext geredet. Und - besonders selten bei ihr -

sie wurde persönlich und hat die Delegierten, hat ihre Partei

eindringlich um Hilfe bei ihrem bevorstehenden schweren Gang in den

Wahlkampf gebeten. Es ist nicht ausgemacht, dass dieser Gang im

Kanzleramt endet. Er kann auch das Ende ihrer großen Polit-Karriere

werden. Doch so weit ist es nicht. Merkel hat in Essen alle Register

gezogen, hat an das "christliche" als CDU-Gründungsimpuls erinnert,

bei dem jeder Mensch gleich wertvoll sei. Sie hat die soziale

Marktwirtschaft als Fundament beschworen, an deutsche und europäische

Solidarität appelliert, hat versucht, die CSU mit einzubeziehen, hat

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft angesprochen. Mehr geht nicht.

Aber vielleicht wurde ihr neben der in der anschließenden Aussprache

häufig kritisierten Flüchtlingspolitik auch ein zu

sozialdemokratischer Hang in der Rede zum Verhängnis. Man habe die

Arbeitslosenzahlen von 5 Millionen auf 2,5 Millionen halbiert. Da

zeige sich, dass Politik wirkt, so Merkel. Das aber war Erfolg des

SPD-Kanzlers Gerhard Schröder, auch wenn dessen Partei das heute

nicht so wahr haben will. Dann sprach Merkel davon, dass die

Digitalisierung große Chancen biete, aber auch arbeitsrechtlich



eingebettet werden müsse. Mit gleicher Botschaft tritt

NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) seit knapp zwei Jahren

auf. Und dann sprach Merkel von zwei "Haltelinien" in der Rente. Das

ist von Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) geliehen. Von einer

Obergrenze bei den Flüchtlingen sprach sie nicht. Kurz: Das wirklich

Konservative fehlte in Merkels Rede. Und sie hat kein Rezept gegen

die AfD, nur ein paar Randbemerkungen, die zwar auf Beifall stießen.

Darüber sorgen sich viele in der CDU.







