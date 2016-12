Lausitzer Rundschau: Lausitzrunde auf derÜberholspur



Gremium fordert für Strukturwandel Staatsvertrag

(ots) - Die Lausitzrunde hat einen Vorteil. Sie ist eines

der ganz wenigen Gremien, die die Lausitz in Brandenburg und Sachsen

repräsentieren. 23 Bürgermeister und Landräte von Görlitz über

Bautzen, Spremberg bis Senftenberg haben sich einem Ziel

verschrieben: Einen Strukturbruch in der Kohle wie in den

1990er-Jahren darf es nicht noch einmal geben. Der Crash von damals

hat zwar einen Großteil der Kohlendioxid-Reduzierung für Deutschland

gebracht. Doch die Lasten von Massenarbeitslosigkeit bis Entvölkerung

ganzer Landstriche sind an der Region hängen geblieben. Wenn die

Lausitzrunde eher als geheime Verschworenentruppe gestartet ist -

inzwischen scheint sie auf die Überholspur gekommen zu sein. Noch

keines der vielen Gremien, die sich hier dem Strukturwandel

verschrieben haben, will als Dach für alle fungieren. Noch niemand

hat in Brüssel für eine europäische Modellregion geworben. Und noch

niemand hat öffentlich vorgeschlagen, Strukturwandel wie

Bergbausanierung zu finanzieren. All das ist kühn und noch nicht zu

Ende gedacht. Mal sehen, was Europa, Bund und Länder am Freitag in

Schwarze Pumpe bei der ersten Konferenz "Reviertransfer Lausitz" zu

sagen haben.







