Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Pisa-Studie

(ots) - Deutschland rutscht im Pisa-Vergleich ab - und

das vor allem im Bereich Mathe und Naturwissenschaften: Das konnte

man nach dem ähnlich ernüchternden Ergebnis der kürzlich

veröffentlichten Timss-Studie bereits erahnen. Immerhin: In Sachen

Lesekompetenz haben die getesteten 15-Jährigen in Deutschland leicht

zugelegt. Das mag ein wenig Trost spenden.



Nun wünscht sicher hierzulande niemand den schulischen Drill und

die endlose Büffelei, die in den asiatischen Ländern gang und gäbe

sind. Doch die 100 Stunden Weiterbildung, die jeder Lehrer im Schnitt

pro Jahr im Siegerland Singapur erhält, sollten die deutschen

Bildungspoliker nachdenklich machen.



Wer gute Schüler haben will, muss gute Schulen vorweisen können.

Gute Schulen zeichnen sich aber nicht unbedingt durch kleine Klassen

aus, sondern durch erstklassige Lehrer. Auch das lehrt die

Pisa-Studie. Angesichts der bildungspolitischen Kleinstaaterei in den

16 Bundesländern sind wirklich durchgreifende Reformen kaum mehr

zu erwarten. Wird dieser gordische Knoten nicht bald

durchgeschlagen, wird Deutschland dauerhaft im Mittelmaß verharren.







Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Chef vom Dienst Nachrichten

Andreas Kolesch

Telefon: 0521 - 585261



Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Westfalen-Blatt

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 06.12.2016 - 21:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1433355

Anzahl Zeichen: 1485

Kontakt-Informationen:

Firma: Westfalen-Blatt

Stadt: Bielefeld





Diese Pressemitteilung wurde bisher 78 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung