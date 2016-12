Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Atom-Urteil

(ots) - Die im Hauruck-Verfahren beschlossene

Energiewende nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima 2011 ist kein

Ruhmesblatt deutscher Politik. Es war der vorläufige Höhepunkt einer

Rein-raus-Strategie in Sachen Kernkraft.



Elf Jahre zuvor, im Jahr 2000, hatte die damalige rot-grüne

Regierung bereits einmal den Ausstieg aus der Atomkraft beschlossen -

allerdings mit einer Laufzeit bis 2032. 2010 gab es die Rolle

rückwärts: Schwarz-Gelb votierte für den Ausstieg vom Ausstieg. Und

2011 war es Angela Merkel, die unter dem Eindruck des Atomunglücks in

Japan und der Sicherheitsdiskussion in Deutschland reflexartig die

Abkehr von der Kernkraft einläutete. Dieser Zickzack-Kurs kostete die

Konzerne Milliarden. Man kann die Ängste und Sorgen der Bürger gut

verstehen, aber dieser Umgang mit der Wirtschaft war unprofessionell

und fahrlässig. Denn die Rechnung zahlt wieder einmal der

Steuerzahler.



Dabei ist das Kapitel Atomausstieg lange nicht vorbei. Politik und

Konzerne pokern demnächst um die Finanzierung der

Atommüll-Folgekosten. Wieder geht es um Milliarden.







