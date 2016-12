Rheinische Post: Kommentar /

Pflege im Alter

= Von Detlev Hüwel

(ots) - Zum Glück werden die Menschen immer älter.

Allerdings steigt mit zunehmendem Alter auch das Risiko, in

irgendeiner Form pflegebedürftig zu werden. Die Erfahrung lehrt, dass

die betroffenen Frauen und Männer so lange wie möglich zu Hause und

in dem ihnen vertrauten Umfeld bleiben wollen. Darauf kann und muss

der Staat reagieren. Er darf nicht nur "kein Kind zurücklassen",

sondern muss auch dafür Sorge tragen, dass die Älteren in dieser

Gesellschaft klarkommen. Laut NRW-Gesundheitsministerin wurde die

Zahl der Auszubildenden in der Altenpflege in den letzten Jahren von

10.000 auf 18.500 gesteigert. Doch wenn sich die Zahl der

Pflegebedürftigen nahezu verdoppeln wird, dürfte das kaum ausreichen.

Deshalb muss der Beruf der Altenpflege finanziell attraktiver werden.

In Zukunft wird aber wohl auch der verstärkte Einsatz von (rechtlich

einwandfrei vermittelten) Pflegekräften beispielsweise aus Polen

nötig sein. Mit welcher Hingabe diese Frauen ihrer ebenso

verantwortungsvollen wie mühevollen Arbeit nachgehen, verdient großen

Respekt.



