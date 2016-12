Westfalenpost: Angela Merkel - kann sie Schritt halten?

(ots) - Viel Neues hat sie nicht gesagt - und dennoch hat

Angela Merkel beim Parteitag einen guten Eindruck hinterlassen. Die

starken Momente konzentrierte die Vorsitzende auf den Schluss ihrer

Rede, als sie über die innere Sicherheit, den respektvollen Umgang in

der Gesellschaft und ihre eigene Gefühlslage sprach. Der Satz "Ihr

müsst, ihr müsst, ihr müsst mir helfen" erreichte einen für Merkel

schon fast ungewöhnlich hohen Grad an Emotionalität. Dass die

Kanzlerin erstmals in dieser Deutlichkeit für ein Verbot der

Vollverschleierung votierte, ist ein Entgegenkommen an all jene, die

bisher mit der Faust in der Tasche die Flüchtlingspolitik der

CDU-Spitze toleriert haben (und die sie auch gestern scharf

kritisierten). Auch deshalb verzichtete Merkel wohl auf die

Wiederholung des Satzes "Wir schaffen das". Sie hat dazugelernt. Sie

musste dazulernen. Seit fast 17 Jahren steht die 62-Jährige an der

Spitze der CDU. Noch kann sie sich auf den Rückhalt der

Christdemokraten verlassen; die Partei weiß, dass sie nur ohne

interne Streitereien ein gutes Ergebnis bei den Wahlen erzielen kann.

Merkel darf aber den Erneuerungsprozess nicht bremsen. Dass sie die

Digitalisierung als wichtiges Thema erkannt hat, ist löblich. Ob

Merkel selber mit dem Wandel in der Welt Schritt halten kann, muss

sich erst noch erweisen. "Nur" 89,5 Prozent Zustimmung sind ein

erster Fingerzeig.







