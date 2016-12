Ostsee Kreuzfahrt zum Saisonauftakt jetzt günstig buchen!

(firmenpresse) - Der Winter steht vor der Tür und mit ihm der berühmte Winterblues. Das ist der ideale Moment, um eine Urlaubsreise zu buchen und durch die Vorfreude darauf die kalte Jahreszeit unbeschadet zu überstehen. Wie wäre es beispielsweise mit einer Ostsee Kreuzfahrt wie der AIDA Kurzreise von Hamburg nach Kiel? Sie findet im Mai 2017 statt, wird auf kreuzfahrten-reisebuero.de vorgestellt und bietet sich zum Energietanken nach den vorangegangenen Schlechtwettertagen an.



Die Wintermüdigkeit auf der AIDAluna abschütteln



Der Mai ist der Monat, in dem die Natur zu neuem Leben erwacht. Überall grünt und blüht es, die Vögel zwitschern, die Sonne schickt endlich wieder ihre wärmenden Strahlen auf die Erde. Das lässt sich bei der fünftägigen Schiffsreise mit der AIDAluna gut beobachten. Von der Hansestadt Hamburg geht es elbaufwärts mit Kurs auf die Deutsche Bucht. Am zweiten Tag steht Erholung auf See an, was nicht heißt, dass Langeweile aufkommt. Das komfortable Clubschiff hält ein abwechslungsreiches Wellness-, Sport- und Unterhaltungsprogramm für seine Passagiere bereit. Oder jene begeben sich auf das Oberdeck, um die frische Seeluft zu genießen.



Fünf Tage voller Highlights



Trotz ihrer relativ geringen Dauer von fünf Tagen mangelt es der Kurzreise des Portals kreuzfahrten-reisebuero.de nicht an Highlights. Am dritten Tag wird nach der Fahrt durch den imposanten Oslofjord die gleichnamige Stadt erreicht. Nach Oslo steht am vierten Tag ein Besuch Kopenhagens, der Hauptstadt Dänemarks, auf dem Programm. Und am fünften Tag heißt es dann in Kiel „Alle Mann von Bord“.







http://www.kreuzfahrten-reisebuero.de/ostsee-kreuzfahrten



Fluss- und Hochseekreuzfahrten stehen im Mittelpunkt bei der Uelzener Ferienwelt GmbH & Co KG. Das Reiseunternehmen hat sich auf derartige Urlaubsangebote spezialisiert. Sie werden auf der Webseite kreuzfahrten-reisebuero.de angeboten und ausführlich beschrieben. Die Reisedurchführung liegt in den Händen bekannter Reedereien wie A-Rosa, TUI Cruises und MSC.

