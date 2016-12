Neueste kugelsichere Weste schützt auch vor Vollkontaktschüssen und TASERN (Elektroschockpistolen)

Offiziellen Testberichten zufolge bieten die neuen kugelsicheren

Westen des Standards NIJ Std 0101.06 Grad IIIA

(http://www.ppss-group.com/bullet-resistant-vests/) der PPSS Group

Schutz vor Schüssen aus nächster Nähe, was einem wesentlichen

Bestandteil des strengen Testprotokolls für Schutzwesten der

deutschen Polizei sowie des FBI entspricht.



Robert Kaiser, CEO der PPSS Group (http://www.ppss-group.com/),

sagte dazu sichtlich erfreut: "Die heutige Markteinführung unserer

neuen kugelsicheren Westen des Standards NIJ Std 0101.06 Grad IIIA

stellt an sich schon ein wahrhaft besonderes Ereignis dar, doch das

Wissen darüber, dass unsere Schutzwesten auch vor Vollkontaktschüssen

schützen können, bedeutet, dass wir die persönliche Sicherheit derer,

die für unsere Länder sowie unsere Bürger arbeiten und uns

beschützen, erneut deutlich verbessert haben."



"Zu viele Strafverfolgungsbeamte werden von ihren eigenen

Schusswaffen aus sehr geringer Entfernung erschossen. Das Verständnis

dieses besonderen Risikos war während der Entwicklungsphase unserer

neuen Hochleistungsschutzweste von entscheidender Bedeutung."



Die neueste Schutzweste der PPSS Group bietet einen konstanten

Schutz vor Schüssen aus Handfeuerwaffen mit Kugeln des Typs Tokarev

Ball 7,62 x 25 mm sowie Makarov 9 x 18 mm, die insbesondere in der

Russischen Föderation sowie den osteuropäischen Ländern eingesetzt

werden.



Dieses fortschrittliche Design hat sich auch gegen Angriffe durch

ein gängiges TASER®-Gerät bewährt, die im Rahmen eines kürzlich

stattgefundenen Tests in einer realistischen Umgebung durchgeführt

wurden und den Träger der Weste unversehrt ließen. Der Träger wurde

durch die Entladung des Tasers nicht handlungsunfähig gemacht und

erlitt keinerlei Verletzungen durch das Gerät.



Der hybride ballistische Schutzaufbau wurde aus einem



hochmodernen, neuartigen und ultraleichten europäischen

Ballistikmaterial gefertigt und stellt eine integrierte Lösung dar,

die einen hohen Tragekomfort, eine verbesserte Flexibilität sowie

eine deutlich reduzierte Back-Face-Deformation (BFD) miteinander

kombiniert.



Tony Welsh, COO der PPSS Group, betont das Engagement des

Unternehmens: "Wir haben uns der kontinuierlichen Forschung und

Entwicklung verpflichtet. Unser ehrgeiziges Ziel war es, eine der

besten und operativ sinnvollsten kugelsicheren Westen zu entwickeln,

und es ist nun klar, dass wir unser Ziel erreicht haben."



Eine nach NIJ Std 0101.06 geprüfte und zertifizierte Schutzweste

bedeutet letztendlich einen höheren Schutz für den Träger. Die

Tatsache, dass eine Schutzweste auf Grundlage des neuesten Designs,

der aktuellsten Fertigungskapazitäten sowie der fortschrittlichsten

Technologien hergestellt wurde, verleiht ein Gefühl von Sicherheit

und Sorglosigkeit. Einen ausführlichen, äußerst informativen und

nützlichen Artikel zu diesem Standard finden Sie auf der Website der

PPSS Group, indem Sie (hier klicken (http://www.ppss-group.com/blog/e

xplaining-the-nij-standard-0101-06-ballistic-resistance-of-body-armou

r/)).



Falls Sie Fragen haben oder mit meinem Team über dieses Thema

sprechen möchten, wenden Sie sich bitte an die PPSS Group unter der

Telefonnummer +44 (0) 845 5193 95 oder der E-Mail-Adresse

info(at)ppss-group.com. Unsere Website erreichen Sie unter

http://www.ppss-group.com



Über uns:



Die in Großbritannien ansässige PPSS Group hat sich auf die

Entwicklung von Hochleistungsschutzwesten spezialisiert und sich dazu

verpflichtet, Sicherheitsexperten auf der ganzen Welt zu schützen.

Die Geschäftsleitung des Unternehmens leitet das Unternehmen mit

Entschlossenheit, Präzision und einem klaren Verständnis aller

operativen Bedrohungen, Risiken und Pflichten. Dank der operativen

Erfahrungen aller Mitglieder an vorderster Front von insgesamt über

80 Jahren stellt das Geschäftsleitungsteam sicher, dass die PPSS

Group weiter wachsen und wertvolle Leben retten wird.







