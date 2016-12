Sauber ins neue Jahr mit der LKW Waschhalle in Hoppegarten

LKW Waschhalle Hoppegarten

(firmenpresse) - Nahezu jeder dürfte sich auf die freien Tage zwischen Weihnachten und Neujahr freuen. Doch bevor es soweit ist, sollten noch einige Dinge erledigt werden. Für Spediteure und andere Nutzfahrzeugunternehmen bedeutet dies, ihren Fuhrpark auf Vordermann zu bringen. Dazu zählt ebenfalls die Reinigung der Fahrzeuge. Diese hat gleich mehrere Effekte: Zum einen werden Schmutz und auf den Straßen aufgebrachtes Streusalz entfernt. Zum anderen hinterlassen saubere LKW, Transporter, Busse und andere Nutzfahrzeuge einen seriösen Eindruck. Eine LKW Waschhalle ist der geeignete Ort für die ordnungsgemäße Säuberung von Großfahrzeugen. Die LKW Waschhalle Hoppegarten bietet auch im Dezember jeden Montag und Dienstag eine kostenlose Unterbodenwäsche zu jeder Hauptwäsche an. Unter lkw-waschhalle-hoppegarten.de findet man weitere Angebote.



Premium Wäsche als Dank für treue Dienste



Das ganze Jahr über haben die Fahrzeuge treu ihren Dienst verrichtet. Das Ende des Jahres ist deshalb der richtige Zeitpunkt, um ihnen mit einer Premium Wäsche zu „danken“. Sie umfasst eine Handwäsche von speziell geschulten Mitarbeitern, eine Unterbodenwäsche sowie den Einsatz von Aktivschaum für eine noch gründlichere Reinigung. Zeit ist Geld und da ein Nutzfahrzeug in der Regel eng in einen Terminplan eingebunden ist, werden die Wartezeiten in der Waschhalle so kurz wie möglich gehalten.



Regelmäßige Pflege verlängert die Fahrzeugnutzungsdauer



Das regelmäßige Durchführen einer professionellen Fahrzeugreinigung durch das genannte Unternehmen wirkt sich auch auf die Nutzungsdauer positiv aus. Gerade in Fahrunternehmen eingesetzte Vehikel sind einer enormen Belastung ausgesetzt. Sie sind oft rund um die Uhr auf der Straße im Einsatz, bei Wind und Wetter. Da kommen gezielte Pflegemaßnahmen am Jahresende als Vorbereitung auf die nächste Fahrsaison gerade recht.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.lkw-waschhalle-hoppegarten.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die unter der Leitung von Alija Butschke stehende Waschhalle im Industriegebiet des Berliner Stadtteils Hoppegarten hat sich auf die professionelle Reinigung von Großfahrzeugen spezialisiert. Die Waschanlage arbeitet mit auf die Anforderungen derartiger Fahrzeuge zugeschnittener Technik. Auch das Personal ist entsprechend geschult.

Dies ist eine Pressemitteilung von

LKW Waschhalle Hoppegarten

Datum: 07.12.2016 - 00:34

Sprache: Deutsch

News-ID 1433367

Anzahl Zeichen: 1917

Kontakt-Informationen:

Firma: LKW Waschhalle Hoppegarten

Ansprechpartner: Herr T. Horn

Stadt: Hoppegarten

Telefon: 030-69566310



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 07.12.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 86 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung