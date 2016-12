Rheinische Post: Bouffier sieht Chance für weitere schwarz-grüne Koalition

(ots) - Der CDU-Vize-Chef und hessische

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hält eine weitere

schwarz-grüne Koalition in Deutschland für machbar. "Wenn die Grünen

bereit sind, Ökologie und Ökonomie zu verbinden, dann können sie mit

der CDU auch in NRW regieren", sagte Bouffier der in Düsseldorf

erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). Es müsse in der

Sache so viele Gemeinsamkeiten geben, dass man auch fünf Jahre

zusammen arbeiten kann, betonte Bouffier, der in Hessen eine

schwarz-grüne Koalition führt.



